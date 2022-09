Sognepræst: Hvis ikke kvinder skal kunne være præster, er der en hel del andet, de heller ikke skal kunne være

Debatten om kvindelige præster er blusset op igen, og et ældre citat af Sørine Gotfredsen er drevet op til overfladen af internettet. ”Jeg har en grundtro på, at manden i store træk er dygtigere end kvinden til at tænke intellektuelt og systematisk. På baggrund af den overbevisning vil rigtig mange kvindelige præster i længden bidrage til, at teologien i folkekirken kan blive en smule udvandet og mindre systematisk bevaret,” sagde Sørine til Kristeligt Dagblad tilbage i marts.

Hun er selv præst og understreger også, at der findes mange undtagelser fra reglen, men hendes ”grundtro” er altså, at mænd generelt betragtet er bedre præster end kvinder, fordi de er bogligt bedre begavede.

Lad os antage, at Sørine Gotfredsen har ret i, at mænd er bedre til at gå intellektuelt og systematisk til værks, og lad os også antage, at man bliver en bedre præst, hvis man er sådan indrettet. I så fald har hun også ret i, at det er et problem, at der er for mange kvindelige præster.

Men er det så ikke også et problem, at der er for mange kvinder i andre professioner, hvor der kræves intellektuel og systematisk tænkning? Er der så ikke også for mange kvindelige advokater, læger, gymnasielærere og forskere?

De gamle kønsroller kan virke kvælende og uretfærdige, især for kvinder, som let bliver sat i bås som det mindreværdige eller i hvert fald mindre begavede køn. Men de nye normer, hvor kvinderne forventes at galopere af sted i strakt karriere på niveau med mændene, er til gengæld svære at forene med idealet om kernefamilien.

Familien har traditionelt været kvindens domæne, og hvad enten det skyldes biologi eller sociale konstruktioner, så er det stadig sådan. Kvinder prioriterer anderledes end mænd, og selv de af os, der godt kan tænke intellektuelt og systematisk, vælger ofte at skrue ned for de jobmæssige ambitioner til gengæld for at kunne spise aftensmad med familien og være mere sammen med børnene.

Det er svært, med udgangspunkt i Bibelen, at være modstander af kvindelige præster og samtidig være tilhænger af kvindelige alt muligt andet. Når Paulus siger, at kvinder ikke skal være lærere i menigheden, så er det med udgangspunkt i et kvindesyn, der siger, at kvinder som udgangspunkt ikke skal have lederansvar uden for hjemmet. Havde man spurgt Paulus, om en kvinde så kunne være eksempelvis officer eller handelskaptajn, ville han have sagt nej. Der ville være undtagelser fra reglen, såsom Deborah, der var en lederskikkelse i Det Gamle Testamentes Israel, og Føbe, der ifølge Paulus havde en fremtrædende post i menigheden i Kenkræa. Udgangspunktet ville dog være, at kvinden er den, der står for familien, og at det ikke er et job, der kan kombineres med krævende lederstillinger.

Det er meget muligt, at vi nu kommer til at se en opblomstring af de traditionelle kønsroller og flere hjemmegående kvinder, medmindre recessionen tvinger os til at arbejde på fuld tid alle sammen. Ikke fordi vi har fået et specielt romantisk syn på livet som husmor, men fordi vi har fået et mindre romantisk syn på livet som tyndt udspredt kvinde, der både skal stå med ansvaret for familien og for et måske intellektuelt krævende arbejde.

Det var meningen, vi skulle hjælpe hinanden i hjemmet, når nu kvinderne skulle være lige med mændene på arbejdsmarkedet. Jeg vil ikke forklejne mændenes villighed og indsats i hjemmet de seneste 50 år, men hvis man lavede en statistik over, hvem der står med kalenderstyringen i 1000 familier, så vil det i de 900 være moderen. I hvert fald har forskning vist, at mødre går tre gange mere på forældre-intranettet, end fædre gør. Arbejdsopgaverne i hjemmet fordeles muligvis ligeligt, men det er stadigvæk kvinden, der er chefen i hjemmet, hvad enten hun vil eller ej, og det er svært at kombinere med jobs, der kræver intens og udelt tilstedeværelse.

Det er svært at være kvinde, og det er desværre ikke blevet lettere, efter vi er blevet ”frigjorte”. Ikke fordi det var lyserødt før. Min farmor var frustreret og ensom hele sit gifte liv, og min mor var den første generation, der kæmpede med modstridende ambitioner på familie- og arbejdsfronten. Hun studerede, men var først og fremmest husmor, og det hadede hun af et godt hjerte. Hun var den generation, der stadig troede på, at det hele burde kunne lade sig gøre. Bare, af en eller anden grund, ikke for hende.

Den drøm er ved at være lidt flosset i kanterne nu. Som kvinde er man damned if you do og damned if you don't. Bibelens forfattere så rigtigt, da de i skabelsesberetningen lod Gud give kvinden den hårdeste lod i livet. Er der noget at gøre ved det? Sikkert ikke.

Bør kvinder så være præster? Det ved jeg simpelthen ikke. Men hvis de ikke skal være præster, så skal de heller ikke være alt muligt andet. Så må de stille sig tilfredse med, at de stadig har verdens vigtigste lederjob, nemlig som chefen for familien. Uanset hvor kedsommeligt og utaknemmeligt, det af og til kan være.

Merete Bøye er cand.theol. og konstitueret sognepræst i Asmild og Tapdrup Kirker.