Sognepræst: Hvis vi er så bange for at fornærme hinanden, så ender vi i en steril og blodfattig verden

”Normstormerne” hedder en organisation, der bekostet af skatteyderne drager ud til skoler i København og Aarhus, hvor de underviser elever fra 4. til 10. klasse i – ja, i hvad? Det er ikke helt til at vide, for hverken forældre, politikere eller offentligheden må se undervisningsmaterialet. Hvorfor ikke? Ja, det behøver man ikke at hedde Sherlock Holmes for at gætte. Som politisk kommentator Amalie Lyhne konstaterer i Berlingske, så vil ”Normstormerne” formentlig forsøge at hjernevaske børnene til at antage en ny og spændende seksualitet, hvis de er noget så kedsommeligt som heteroseksuelle.

Og nej. ”Normstormernes” arbejde ligger ikke i forlængelse af kampen for homoseksuelles rettigheder for et halvt århundrede siden. I dag er der ingen nævneværdig modvilje mod lgbt+-folket. Bertolt Brechts gamle diktum – hellere sympati for det dårligt nye end det gode gamle – fremkalder til gengæld hovedrysten blandt danskere, der ikke fatter, at danske børn skal udsættes for transaktivistiske tåbeligheder i skoletiden og instrueres i at bruge kønsneutralt sprog.