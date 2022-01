Sognepræst i vaccinedebat: Hvis der er nogen, der udskammer, er det vaccinenægterne

I Kristeligt Dagblad den 13. januar er der to indlæg – af henholdsvis Anja W. Reiff og Peter Sander – som tager til genmæle mod mine relativt enkle spørgsmål i et tidligere indlæg om at få flere oplysninger frem om, hvordan man beskytter andre medarbejderes og sognebørns sikkerhed i forhold til en ikke-vaccineret præst.

Jeg understreger, at jeg på intet tidspunkt har anfægtet præstens ret til ikke at blive vaccineret. Men den ret skal modsvares af tilsynets pligt til at sikre arbejdsforhold for andre medarbejdere og sikkerhed i forhold til sognebørn og andre i kontakt med en ikke-vaccineret, som optræder i offentlig tjeneste. Derfor er der behov for gennemskuelighed og sikkerhed for f.eks. test med korte mellemrum, og ingen bør kunne tvinges til at benytte en uvaccineret præst, vis man er utryg ved det.

Det kan undre mig, at der hos begge tilsyneladende alene tænkes på hensynet til præstens frihed, og ikke på nogen måde på hensynet til de mennesker, som præsten møder og har nærkontakt med.

Begge de to indlæg påstår, at jeg ”udskammer” eller ”udstøder” folk, der ikke er vaccinerede. Jeg vil i den forbindelse igen understrege, at jeg ikke har anfægtet retten til ikke at blive vaccineret.

Jeg synes, det er etisk forkert ikke at blive det, og det ville være fint at kunne tage en seriøs diskussion om det. Men det er en umulighed, fordi enhver kritik af vaccinenægterne fører til ja, voldsom udskamning fra deres side.

Da min kommentar blev lagt delt på Kristeligt Dagblads Facebook-side, blev jeg omgående svinet til af indlæg i hobetal fra vaccinenægtere. "Hyggefascist" var bare et blandt mange skældsord. Jeg gider ikke nævne flere, man kan se det i tråden, hvis man gider.

Men er der nogen, der ødelægger en fri og åben etisk debat om sagen med udskamning af anderledes tænkende og med uanstændige skældsord, så er det da vaccinenægterne. Men én ting har Peter Sander ret i: Jeg vil ikke møde den pågældende præst i en omfavnelse - af mange grunde, herunder også, at hun ikke er vaccineret.