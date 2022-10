Politik er blevet et sprog, en verden, der lukker sig om sig selv, et nyt kirkesprog, og politikerne har ikke opdaget det, skriver sognepræst

Jeg ville ønske, at jeg kunne debattere politik. Men det kan jeg ikke. Jeg går i stå. Efter et par minutter. Det, den anden siger, lyder lidt klogere end det, jeg havde besluttet mig for at sige. En stor tvivl sniger sig altid ind. Og hvis der er noget, der ikke dur i politik, er det tvivl. I kirken er der langt mere plads til tvivl end i politik. I kirken kommer man ofte, fordi man kom i tvivl. I politik er man så sikker i troen på, at det, man siger, er sandt, at alle andre også må kunne se det.

Alle fag har deres eget sprog. Cykling har sit. Psykologi har sit. I kirken har vi et sprog. Og politik har sit eget sprog. Det kan ikke undgås. Jeg har fulgt med i mange af debatterne. Og nysgerrigt fulgt op på mediernes analyse af dem. Hvem vandt? Vandt hvad?