Sognepræst kalder det ”vidensfobi”: Eksperterne mangler i dåbskommission

Så blev den endelig nedsat – den kommission, som få, men højttalende stemmer har slået på tromme for de seneste år. En dåbskommission, der ”skal drøfte dåbsteologi og dåbsritual”.

Det er selveste et af kirkens sakramenter, man vil pille ved, og man skulle derfor gå ud fra, at landets mest vidende og kompetente hoveder, når det gælder forståelsen af dåben, dens betydning og dens historie, blev placeret i kommissionen. Det er ikke tilfældet. Kommissionen byder på både en (katolsk) digter, en efterskoleforstander, en lektor i litteratur, en rektor i design samt diverse repræsentanter for folkekirkens foreninger og forskellige retninger (bortset fra Tidehverv). Kun halvdelen af kommissionens medlemmer er teologer.

Og virkeligt kompetente og lærde teologer med særligt kendskab til dåbsteologi og liturgihistorie har man ikke villet give en plads. Jo, der er nogle teologiske professorer og lektorer med i kommissionen – det ville også være mærkeligt andet. Men landets mest kyndige liturgihistorikere glimrer ved deres fravær. Jeg tænker på Jørgen Kjærgaard og Bent Flemming Nielsen, der begge nyligt har leveret murstenstunge og seriøse udgivelser om liturgi og gudstjeneste. Eller hvad med lektor Nils Arne Pedersen, der de seneste år har udgivet en række forskningsbaserede artikler om dåbsforståelsen fra oldkirken til og med Grundtvig?

Alle tre særdeles velfunderede og vidende, når det gælder liturgihistorie og dåbens forståelse, og nogle, der ville kunne udfolde, hvad konsekvensen bliver, hvis kommissionen, hvad der forventeligt vil ske, overvejer at udvande og fortynde dåben til kun at være en velsignelseshandling.

Kirkeministeren har syntes, det var vigtigere med designrektorer, forfattere og efterskoleforstandere i kommissionen. Det er tankevækkende og vidner om en dyb foragt for den teologiske og liturgiske faglighed. Det er ildevarslende, for viden betyder faktisk noget, og dette lille land har faktisk teologer, der har leveret sprænglærde og dybdeborende bidrag til belysning af dåbens betydning. Men dem gider kirkeministeren altså ikke høre på, når hun friskt nedsætter en kommissionen, der skal pille ved det allerhelligste, vi har i vores kirke.

Det er udtryk for vidensfobi og svarer til, at sundhedsministeren nedsatte en kommission, der skulle udarbejde en ny kræftplan, og så lod adskillige af pladserne besætte af præster og efterskoleforstandere, mens de dygtigste kræftforskere blev lukket ude. Hvad ville man mon mene om en sådan sundhedsminister?

Katrine Winkel Holm er sognepræst.