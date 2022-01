Sognepræst: Karikaturkrisen var en frihedskrise, der ingenlunde er drevet over

Over fire afsnit genbesøger DR-podcasten "Bakspejl" karikaturkrisen i 2005. Udsendelsen lover at ”den her historie forbinder tråde, du aldrig troede, skulle mødes”. Det løfte indfries ikke, mener sognepræst Jesper Bacher

Skuffelsen over Muhammed-krisen sidder stadig mig i efter karikaturkrisen fra september 2005, hvor Jyllands-Postens 12 Muhammed-tegninger vakte hellig forargelse og militant vrede verden over. Skuffelser kommer af bristede forventninger, og det var min forventning, at vi i Danmark var enige om, at ytringsfriheden ikke rigtigt var til diskussion, fordi den er forudsætningen for enhver fri og ærlig diskussion i det offentlige rum. I Danmark ville vi da på det punkt stå skulder ved skulder fra højre til venstre. Men helt sådan skulle det ikke gå.