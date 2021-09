Sognepræst: Kirkens GDPR er værre end DDR. Det er Idiotisk og skræmmende

Københavns Stift opfordrer til, at præster henvender sig til eksempelvis konfirmander i neutrale vendinger på grund af GDPR. "Jeg opfordrer kolleger til at blæse det en lang march," skriver Kaj Bollmann, sognepræst i Jyllinge

Jeg begynder at blive gladere og gladere for, at min pensionering nærmer sig. Glæden fik et yderligere nøk her i forbindelse med opstarten på det nye konfirmandår, da vores kordegn hovedrystende viste mig en vejledning fra Københavns Stifts hjemmeside, lagt på i april, om GDPR-rigtig kommunikation med konfirmanderne.