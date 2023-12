Sognepræst: Kirkens ledere burde tænke over deres eget bidrag til, at folkekirken nu er blevet kørt over

Under corona var kirken åbenbart ikke så hellig eller vigtig, at den skulle være åben. Derfor burde kirkens ledere tænke lidt over deres eget bidrag til, at den i løbet af 2023 er blevet kørt over, skriver sognepræst