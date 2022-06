Hvad vil de Luther-kritiske teologer sætte i stedet for troen på Guds nåde? Hvis ikke bekendelserne skal være norm for kirken, hvad skal så, skriver Katrine Winkel Holm

Den lutherske teologi med læren om, at vi frelses af tro på Jesus Kristus skal smides på porten sammen med nadver- og dåbsritualet.

Sådan lyder det fra en lille gruppe teologer i denne tid. Det er ikke nyt, at Lars Sandbeck ønsker at afmontere luthersk teologi, men det er nyt, at det bliver sagt så utvetydigt og klart, som han skrev det 4. juni her i avisen.