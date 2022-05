Sognepræst: Luthersk teologi er bibelsk teologi

Hvis den lutherske teologi ikke afspejler, de fleste folkekirkemedlemmers opfattelse af, hvad kristendommen er, ligger det vel nærmest lige for den evangelisk-lutherske folkekirkes præster at forsøge at forklare medlemmerne det. Det må præsterne have været for dårlige til, hvis det er kommet så langt.

Løsningen er imidlertid ikke at lave kirkens bekendelsesgrundlag om, som forfatterne til en ny teologi foreslår. For det er, det de kræver, når de i kronikken i Kristeligt Dagblad den 25. maj siger:

”Formuleringerne i Bibelen og i de oldkirkelige bekendelser er åbne og kan derfor danne grundlag for mange fortolkninger af kristendommen (…) Men særligt Den Augsburgske Bekendelse har ikke denne åbenhed.”

Er det rigtigt? De anklager blandt andet den yderst umoderne, men hyperaktuelle Augsburgske Bekendelse med tre eksempler:

”Når der i artikel 1 står, at man fordømmer muhamedanere, så er det vanskeligt at få det til at betyde, at man ikke fordømmer muhammedanere – hvad de færreste gør i dag."

I Markusevangeliet kapitel 16, vers 16 står der: ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes.” Det er vel derfor muhamedanerne nævnes, som ikke tror på Kristus.

Hernæst står der i kronikken: ”Når der i artikel 2 står, at alle mennesker fødes med synd, som er en arvelig "sygdom", og som udvirker fordømmelse og som medfører evig død for dem, som ikke genfødes ved dåben, så er det vanskeligt at få det til at betyde noget andet, end at udøbte mennesker er syge af synd, og at Gud straffer dem med evig død.”

Hertil svarer kapitel 51 i Salmernes Bog: ”For jeg kender mine overtrædelser, og min synd har jeg altid for øje. Mod dig alene har jeg syndet, jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne; så er du retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer. I skyld har jeg været, fra jeg blev født, i synd, fra min mor undfangede mig.”

Kronikørerne fortsætter: ”Når der i artikel 17 står, at Kristus ved den endetidige dom vil fordømme de ugudelige mennesker, som ikke er udvalgt af Gud, til pine uden ende, så er det vanskeligt at komme udenom, at der er et sadistisk element i luthersk teologi.”

Hertil svarer Mathæusevangeliet kapitel 25, vers 45: ”Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig! Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv."

I Den athanasianske Trosbekendelse står der tilmed: ”Enhver som vil frelses, må frem for alt have den almindelige tro. Enhver som ikke bevarer den hel og uforfalsket, vil uden tvivl gå evig fortabt (...) Ved hans komme skal alle mennesker opstå med deres legemer, og de skal aflægge regnskab for deres gerninger, og de, som har gjort godt, skal gå ind i det evige liv, men de, som har gjort ondt, til den evige ild."

De tre forfattere spørger om man overhovedet må være i folkekirken, hvis man ikke kan tilslutte sig Den Augsburgske Bekendelse. Har man skrevet under på præsteløftet, så er svaret vel selvindlysende? Ganske som med de øvrige bekendelsesskrifter. De kunne lige så godt have spurgt: Må man over hovedet være præst i Folkekirken, hvis man ikke tror på Bibel og trosbekendelsen?

Argumentet om at Den Augsburgske Bekendelse skulle være forældet, fordi den er skrevet i 1530 må jo så i højere grad ramme Det Nye Testamente, som er fra det 1. århundrede e.Kr. og Det Gamle Testamente, som er endnu ældre, og begge er også skrevet ind i en bestemt kontekst. Det skal påpeges, at Den Augsburgske Bekendelses første del er et forhandlingsoplæg til Rigsdagen ud fra Bibel og bekendelser for at undgå kirkebrud, så artiklerne er i høj grad det, man mener, alle kan være enige om, mens misbrugene i anden del er den reelle kritik. Den Augsburgske Bekendelse er altså det mest ”åbne” skrift i Folkekirkens bekendelsesskrifter.

Det ser derfor ud til, at ophavsmændene til den moderne kirke må tage afsked med ikke blot Luther, men også Bibelen og bekendelserne, når man vil af med de historisk snærende rammer for kristendommen. Den skal åbenbart bestemmes af, hvad folk i dag forbinder med kristendom ud fra en nutidig forståelse af frihed, kærlighed, liv, håb. Hvad indholdet af disse luftige begreber er ud over tidsånden, kunne man godt ønske at vide. For man skal have et læregrundlag for at blive anerkendt trossamfund uden for den evangelisk-lutherske folkekirke.

Torben Bramming er sognepræst i Ribe Domkirke og Seem Kirke.