Sognepræst: Lyngvilds kunst er ikke forargelig. Den er bare dårlig kristen forkyndelse

Sognepræst og klummeskribent Marie Høgh tog forleden i Kristeligt Dagblad Jim Lyngvild og hans nyeste kirkekunst i forsvar. Helt rigtigt gør hun op med forestillingen om, at Lyngvilds kunst skulle være blasfemisk på grund af bar hud og små tantekys. Det er latterligt, hvis billederne udsættes for kritik af den grund. Men der er dog alligevel ugler i mosen. For det er ligeledes Høghs forståelse, at billederne forkynder kristendom og kristen forargelse.

Problemet er bare, at det gør de ikke. I hvert fald ikke som Kierkegaard forstår det. Den Kierkegaard, som Høgh ellers ofte bruger som en allieret.

Det forargende ved det kristne budskab er ikke, at der var et skønt og smukt menneske, som får os til at se indad og erkende vores eget mørke. Sådanne mennesker kendte de førkristne mennesker også. Deres religioner og mytologier er fulde af den slags mennesker: Balder, Diomedes, Akilleus, Bjovulf – bare for at nævne nogle få.

Lyngvilds Kristus-billeder er dårlig kristen forkyndelse, mener sognepræst. Foto: Jim Lyngvild

Når normale mennesker kiggede på disse guddommelige mennesker, havde de ikke svært ved at føle mindreværd eller blive forarget over egen ringhed. Men det er den falske forargelse. For der er ikke noget forargeligt i, at det guddommelige viser sig som det smukke, skønne, kærlige og gode. Det er den forestilling, vi helt naturligt har. Der er heller ikke i kristen forstand noget forargeligt i, at smukke mennesker kan få os til at føle os grimme. I så fald kunne vi bare gå på Instagram i stedet for at forkynde ordet om søndagen.

Hvad der er forargeligt, og hvad der er kristent, er, at Gud ikke viste sig i det ideelle menneske. Men at vi derimod kun kan kende ham i det menneske, der blev født i skam i en ubetydelig udkant af landet af ringe forældre og døde som en i menneskelige øjne udstødt og mislykket profet. Hængt på et kors til yderligere skam for hele hans familie og tidligere venner. Og at han netop ved at være dette ringe menneske er vores frelser.

Den kristne forargelse er, at Gud er inkognito i mennesket Jesus, og at vi ikke kan gå bag om ham og finde Gud, men kun kan kende ham i den i alle henseender fornedrede Jesus af Nazaret. Ham der er ét med Faderen.

Det kan vi ikke sige os selv, og det kan vi ikke bevise. Men det må vi tro på, fordi det er vores eneste redning, at Gud således fornedrede sig.

Derfor er Lyngvilds billeder dårlig kristen forkyndelse. For de forkynder ikke andet end hedenskab.

Andreas Skovbo Meng er sognepræst ved Havnbjerg Kirke.