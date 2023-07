Sognepræst: Menneskets medfødte ret og pligt til at leve sættes under pres, hvis vi vil herske over døden

I forbindelse med debatten om aktiv dødshjælp hører man ofte det, man kunne kalde grøntsagsargumentet: ”Jeg vil ikke ende som en grøntsag”.

Men hvilken grøntsag er det, vi taler om? Eller måske mere præcist: Hvad er der i vejen med den grøntsag? Er den vissen, slatten og ikke til at stille noget op med? Og hvad gør man ved ubrugelige grøntsager? Smider dem ud?

Nu ved jeg selvfølgelig godt, at grøntsagen – den visne, slatne, indtørrede og ubrugelige grøntsag – er et billede. Et billede på et menneske. Et menneske i en bestemt forfatning, nemlig sygt, afmægtigt og på vej mod døden. Jeg ved også godt, at spørgsmålet er, om ikke det er mere menneskeligt, at den afmægtige og døende får hjælp til enten selv at gøre ende på livet eller simpelthen får direkte hjælp til at dø.

Men billedet af grøntsagen viser, at spørgsmålet er mere kompliceret end som så. På samme måde som når nogen siger, at vi behandler vores syge, gamle hunde bedre, for dem afliver vi da i det mindste, når de ikke kan mere.

Der er noget med billedet af mennesket som en vissen grøntsag eller en syg hund, som til trods for de menneskelige intentioner bliver umenneskeligt. Og der er en fare for, at den måde, vi taler om mennesker på, også bliver den måde, vi ser os selv og andre på. Ja, måske allerede gør det: Den syge og afmægtige er virkelig som en vissen grøntsag eller en syg hund.

Som aldrig tidligere kan smerter dæmpes – de smerter, der kunne være det bedste argument for aktiv dødshjælp. Alligevel insisterer mange på retten til selv at bestemme. Og på at det handler om værdighed. Men er et menneskes værdighed virkelig afhængig af, hvad det kan eller ikke kan, om det magter eller ikke magter sin tilværelse? Er menneskets værdighed ikke knyttet til – at være menneske. Den værdighed skal vi fastholde, men det gør vi ikke, når vi siger, at den syge og afmægtige har et uværdigt liv, og at vi ikke vil ende som en grøntsag eller at den syge hund behandles bedre. For ord skaber også virkeligheden: Når vi betegner mennesker som grøntsager, kommer mennesker til at opleve sig som grøntsager.

Retten til selv at bestemme begrænses ganske rigtigt af forbuddet mod aktiv dødshjælp og assisteret selvmord. Og naturligvis vil vi gerne bestemme så meget som muligt på så mange områder som muligt. Det ligger vel i mennesket. Men måske er det klogest at lade sig begrænse – som vi jo gerne gør på andre områder.

Jeg begrænser min udfoldelse på arbejdet, i forhold til min familie, på gågaden af hensyn til fællesskab, kærlighed, accept. Hvis jeg altid insisterer på retten til selv at bestemme, bliver jeg meget ensom. Hvis jeg vil liv og samliv, må jeg bestemme mig for at lade andre bestemme i en vis grad. Det paradoksale er, at bestemmer vi selv over, hvornår vi vil have hjælp til selvmord eller dødshjælp, vil den enkelte også skulle bestemme sig for at ville trodse muligheden, måske ligefrem skulle hævde sin ret til ikke at søge dødshjælp eller assistance til selvmord. Jeg tror som nævnt ikke, vi undgår, at den alvorligt syge og afmægtige vil opleve et pres, alene fordi muligheden er der. Menneskets medfødte ret og pligt til at leve sættes under pres, hvis vi vil herske over døden.

Det handler om, hvordan vi ser på hinanden – også når vi bliver gamle, syge, afmægtige og døende. Indfører vi aktiv dødshjælp og assisteret selvmord, indfører vi også, selvom hensigten er den modsatte, et syn på mennesket, der indebærer, at når et menneske ikke er til noget mere, når det ikke rigtig kan noget mere, ja, så er det ikke rigtig noget værd mere.

Meget få syge og meget få pårørende ønsker, så vidt jeg ved, dødshjælp eller assisteret selvmord. Hvorfor ikke? Fordi man meget ofte – som dronning Ingrid sagde – kan det, man skal. Det gælder også, når man skal dø. Ønsket om aktiv dødshjælp og assisteret selvmord er i mange tilfælde udtryk for, at livet er ubærligt.

Men løsningen er ikke at fjerne det ubærlige. Eller den ubærlige. Løsningen er at bære det ubærlige sammen. Løsningen er ikke – med udtryk som grøntsag og sammenligninger med syge hunde – at dømme det syge, afmægtige og døende menneske uværdigt, men at være og bære sammen. Lige til det sidste.

Kristian Bøcker er sognepræst.

Kristeligt Dagblad har samlet de bedste artikler og debatindlæg om aktiv dødshjælp ét sted. Læs med på: k.dk/aktivdoedshjaelp