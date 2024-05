Sognepræst: Mona Juuls kristne tro kender kun hun selv og Gud. Den skal hverken kongen, historikeren eller præsten blande sig i

Historiker, dr.phil. Jon A.P. Gissel skriver i en kronik i Kristeligt Dagblad den 25. april, at Det Konservative Folkeparti har en særlig kristen forpligtelse og mener, det er problematisk for partiet, at den nye partiformand, Mona Juul, har udtalt: ”Jeg tror på rigtig mange ting, men jeg tror ikke, at jeg er troende!”.

Gissel er en vidende historiker, der kender den konservative historie særdeles godt. Vi er (nu) mange, der ved, at afdøde Søren Pape Poulsen meget gerne satte sig på kirkebænken til kirkens højmesse, og nu er der også nogle, der har hørt, at det gør Mona Juul måske ikke så ofte. Hvor ofte Haunstrup Clemmensen, Poul Schlüter, Hans Engell, Lars Barfoed eller andre konservative politikere offentligt gav udtryk for deres kristne tro, ved jeg ikke, men det siger bestemt noget om tidsånden, at vi sådan tillader os journalistisk at spørge ind til en partileders kristne praksis og tro.

Ganske vist værner partiet om ”Gud, konge og fædreland”, men at fremføre, at Det Konservative Folkeparti svigter den kristne forpligtelse, fordi landsformanden taler mere filosofisk end dogmatisk om begrebet tro, er at begrænse trosbegrebet og forståelsen af et kristent livsgrundlag. Og det er i den grad at gøre både de konservative og landsformanden uret.

Det Konservative Folkeparti har en stærk familiepolitik. Er der en særlig kristen forpligtelse for partiet, eller må mennesker med andre religiøse trossætninger også købe ind på det? Er den enkeltes ansvar for fællesskabet en kristen værdi? Er partiets stærke grønne profil et forsvar for Guds skaberværk eller blot rettidig omhu for en miljøskadet klode? Er det socialkonservative kompas blot humanisme eller et realpolitisk svar på Jesu bud om at elske din næste som dig selv? Er De Konservatives retspolitik blot blå blokpolitik, eller skal grundlaget findes i Det Nye Testamentes brevsamling?

Jeg mener som Gissel også, at Det Konservative Folkeparti har en særlig forpligtelse over for den kristne kirke og de kristne bekendelsesskrifter – så svære de end er at læse, når man ikke skal være moraliserende. Der skal være rigelig med plads til mennesker med en anden tro i partiet, men De Konservative har et særligt blik på historien, og danskernes historie er i høj grad præget af kristendommen. Men jeg mener modsat Gissel ikke, at det svækker partiets vigtige arbejde, at folkekirkemedlemmet Mona Juul taler på en ny måde om tro, så længe hun ikke mister blikket for samfundets små og naturens skrøbelighed – sande kristne grundværdier.

Hvordan Mona Juuls egen kristne tro skal forstås, det ved kun hun selv og Gud, og det skal hverken kongen, historikeren eller præsten blande sig i. Nogle af os kan og vil blande os i den førte politik, og den lyder efter det nylige ekstraordinære landsråd til at være helt i tråd med partiets klassiske linje, hvor man forandrer for at bevare. Det lyder ganske kristent, men det er nu blot god konservativ politik.

Michael Brautsch er sognepræst, rådmand på Frederiksberg og borgmesterkandidat for Det Konservative Folkeparti.