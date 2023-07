Sognepræst: Muslimer har også brug for at høre de gode nyheder om Jesus Kristus

En god ven sendte mig et screenshot – et billede – af et Facebook-opslag. Det var oprindeligt skrevet på arabisk, men automat-oversat til dansk. En ægyptisk mand i Danmark har skrevet det i anledning af sin mors død.

Hans ord gør dybt indtryk på mig og jeg gengiver her det meste i den klodsede ordlyd, computeren leverede. For hovedpointerne trænger, så vidt jeg kan skønne, tydeligt igennem.

Det, som først bevæger mig, er kærligheden til moderen. På trods af de store forskelle, han og jeg har i kultur, sprog og tro, genkender jeg – der også har mistet mine forældre – hans følelser:

”Jeg takker alle, der kontaktede mig om min mors død, uanset om det var fremmøde eller telefonopkald."

Jeg husker langt fra alt det, mennesker sagde eller skrev til mig efter mine forældres død, men jeg husker her en del år efter i høj grad, hvem der kom til begravelserne eller skrev og ringede. For det gjorde godt. Den erfaring er fællesmenneskelig i substansen.

Teksten fortsætter med en bøn, som i de centrale afsnit lyder: ”Åh, Allah, tilgiv hendes synder, tilgiv hende, tilgiv hende, overtag hendes fejl og synder, vis hende barmhjertighed, acceptér hende (...) Åh, Gud, behandl hende med, hvad du fortjener, ikke med hvad hun fortjener (…)

Åh Allah, vask hende og rens hende for synder, ligesom den hvide kjole renses for møg, o Allah, vask for synder med vand.”

Den bøn gør på anden måde stærkt indtryk på mig.

For det første rammer hans enorme usikkerhed og uvished mig voldsomt. Den lyser langt væk af, at han tænker, at hans mors evige skæbne uforudsigeligt kan falde ud til begge sider. Sådan fifty-fifty.

Der er langt til en kristen vished om frelse, som vi kender den for eksempel hos apostlen Paulus: ”For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.” (Brevet til romerne 8,38-39)

Det, Paulus sætter ord på, er noget andet end hovmodig sikkerhed. Det er en tryghed ved at klamre sig til Jesus Kristus og det håb, han gav os, da han overtog vores skæbne og gik i døden på vores vegne. Og gik ind i fortabelsens yderste mørke i stedet for os, da han råbte: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?”

Det andet i bønnen, der bevæger mig, er, at jeg hører flere formuleringer som en – formodentlig ubevidst – længsel efter den Kristus-virkelighed, Paulus sætter ord på. For eksempel når den ægyptiske mand beder ”overtag hendes fejl” og senere ”Gud, behandl hende med, hvad du fortjener, ikke med hvad hun fortjener”.

Det er jo Kristus-troens pointe, at det, denne mand beder om, allerede er sket. Hvis bønnens ord skal tages for pålydende, har i hvert fald én muslim en længsel efter de gode nyheder om Jesus Kristus: Vores evige skæbne behøver ikke at være et fifty-fifty; men det er muligt at få vished.

Har jeg med disse tanker bevæget mig ud i islamkritik? Det er nok et definitionsspørgsmål, men det er i hvert fald ikke muslimfjendligt. Min pointe er derimod en invitation: Kom og lyt til budskabet om Jesus Kristus. Eller hvis I ikke har lyst til at komme i en kirke og høre en prædiken, så lad os mødes på en anden platform, for at vi kan gå ind i en fælles opdagelsesrejse om, hvad Jesus fra Nazaret har at give til os alle; kristne, muslimer, ateister og ligeglade.

Det skal ikke alene handle om ham som profet, for det ved jeg godt, at islam allerede har et stærkt blik for, men om, hvad han har at give os som afgørende faktor for vores fremtid. I dette liv og det, som kommer. Og ”fælles opdagelsesrejse” er ikke bare høfligt ment. I de senere år har jeg læst især Markusevangeliet sammen med mennesker, som i afsættet hverken var troende eller bibellæsere. Og jeg har opdaget, hvor meget, der sker også med min forståelse, når jeg – der faldt i kristendomsgryden som barn – læser de tekster sammen med mennesker, der ser dem med friskere øjne.

Dén oplevelse vil jeg også gerne have sammen med muslimer.

"Kirkeligt set" skrives på skift af jesuiterpræst Daniel Nørgaard", leder af Grundtvig-Akademiet og redaktør af Grundtvigsk Tidende Ingrid Ank, sognepræst Jens Ole Christensen", forfatter og lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Lars Sandbeck og sognepræst Marie Høgh".