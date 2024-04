Sognepræst: Menighedsråd udstiller blasfemisk kunst med Jim Lyngvilds billeder af Jesus

Menighedsrådet i Kværndrup har med præsten i spidsen besluttet at omdanne kirken til et udstillingsvindue for blasfemisk kunst i samarbejde med Jim Lyngvild, mener sognepræst i Aabenraa Sogn