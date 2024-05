Sognepræst og redaktør: Tidsregistrering for præster? Nej, I kan rende mig

På folkekirkens intranet kan jeg læse, at jeg fra den 1. juli skal til at udfylde et tidsregistreringsskema, så provst og biskop kan se, hvad jeg får tiden til at gå med. Det er nu ikke provst og biskop, der har fundet på dette fjollede tiltag, men det er et EU-direktiv, at alle med få undtagelser skal tidsregistrere.

Ifølge samme direktiv kan ansatte, som selv administrerer deres arbejdstid og/eller har ledelsesfunktioner fritages. Præster burde altså kunne fritages, men nogen har åbenbart syntes, at det var til gode for os præster at registrere vores arbejde – som en beskyttelse af os.

Den beskyttelse har jeg ikke brug for. Jeg har vidst og anerkendt som et uomgængeligt vilkår, fra jeg blev sognepræst, at arbejdstid og fritid fra nu af flød ind over hinanden.

Dels er jeg vokset op i en præstegård, hvor hele familien nød godt af min fars frie arbejdsforhold. Og så lærte jeg af salig Eberhard Jüngel, hvis forelæsninger jeg fulgte i vinteren 1987/88, hvad Jüngels mor havde sagt til ham, da han ville studere teologi: ”At teologi ( og dermed også at være præst) er ikke et arbejde; det er et liv.”

Artiklen fortsætter under annoncen

Og det er netop sagen: at være præst er ikke et funktionærjob, men et liv, hvor man på en gang er til rådighed døgnet rundt og samtidig nyder en udstrakt frihed i sit arbejde.

Jeg ved heller ikke, hvordan jeg skal registrere min arbejdstid. Er det arbejde, når jeg læser skønlitteratur, som ikke er strikt teologisk, men som muligvis giver inspiration til en prædiken? Er det arbejde, når jeg snakker med enker i Brugsen? Er det arbejde, når jeg hygger mig ved en gravkaffe? Er det arbejde, når jeg er med til efterkonfirmationer, runde fødselsdage eller guldbryllupper i sognet?

Og hvordan skal jeg registrere, at min telefon er åben hele ugen også på min fridag, fordi min fastnettelefon er blevet digitaliseret, så jeg ikke kan bruge min gode gamle telefonsvarer, hvorfor jeg, der ikke er nogen teknisk ørn, har tjenestetelefonen omstillet til min mobiltelefon, også i ferier?

Og det generer mig altså ikke at blive ringet op om begravelser udenfor regulær arbejdstid. Dels vil jeg gerne følge med i, hvad der sker i mit sogn, også når jeg er på ferie; dels vil jeg gerne have kirkelige handlinger planlagt så tidligt som muligt.

I øvrigt har jeg også anarkistiske og aparte daglige arbejdstider. Mit hoved bliver først klart til at sætte ord sammen efter klokken 21, så jeg arbejder oftest til langt ud på de små timer. Men er det overarbejde at skrive prædikener og taler efter midnat?

Artiklen fortsætter under annoncen

Til gengæld skammer jeg mig ikke over at ride fra klokken 8 til kl. 12, hvis jeg ikke har tjenstlige forpligtelser i det tidsrum.

Men da jeg har telefonen på mig, når jeg rider, er jeg jo til rådighed, så hvordan skal jeg registrere disse egoisttimer?

Endelig – og først og fremmest – finder jeg det nærgående og umyndiggørende at skulle bevise mit arbejde ved at registrere det. Og jeg synes, det er ulideligt tidsspilde at udfylde skemaer, for det tager tiden fra væsentligere ting.

Derfor er jeg også slem til hellere at ville undvære kørselsgodtgørelse end bruge timer på at udfylde kørselsskemaer.

Så tidsregistrering? Nej, I kan rende mig.

Agnete Raahauge er sognepræst og redaktør af Tidehverv.