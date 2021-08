Sognepræst om krænkelser: Skal mennesker være lige så rene som vores elbiler?

På Sprogø midt i Storebælt blev der fra 1923 til 1961 anbragt moralsk anløbne kvinder på ubestemt tid. Hvis kvinderne var et nummer for seksuelt aktive eller brød for ofte med de borgerlige normer kunne en overlæge få dem anbragt på øen. På en anden ø i Danmark, Livø, blev mænd anbragt der var arbejdssky eller et nummer for liderlige.

I dag skulle man tro, at den slags deportationer var ophørt. Men det fortsætter for den gruppe mænd, der i offentligheden betegnes som krænkere. De deporteres ikke ud på øde øer, men de fjernes fra deres arbejde og samfundsmæssige indflydelse og efterlades på offentlighedens iskolde isolationsø, hvor ingen længere ønsker at høre deres meninger og bruge deres talenter. Her er de dømt til anbringelse på ubestemt tid ligesom kvinderne og mændene på Sprogø og Livø.

I sidste uge blev Kristian Heegaard fra De Radikale udnævnt til krænker, og forleden blev Naser Khader smidt ud af De Konservative, selv om man slår sig i hovedet over, at ikke beviste overgreb i hans privatliv for 21 år siden stadig kan være aktuelle.

Rækken af krænkere er lang og tæller prominente mænd som Frank Jensen, Jens Gaardbo, Jes Dorph-Petersen, Morten Østergaard og Flemming Pless. Formodentlig har vi kun set toppen af isbjerget i vor tids udrensning, der minder om mccarthyismen i USA i 1950’erne, hvor en hysterisk heksejagt gik ind på alle venstreorienterede. Vi bliver nødt til at spørge os selv, hvad det i grunden er, vi er i gang med i øjeblikket: En puritansk omstilling a la den grønne omstilling? Skal mennesker være lige så rene som vores elbiler, og eksisterer bod og tilgivelse ikke som en mulighed? Er vi vendt tilbage til dengang, mennesker blev fjernet fra samfundet på grund af brud på tidens uskrevne, vedtagne normer og anbragt uden ordentlig udredning og vurdering på en øde ø?