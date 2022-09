Sognepræst: Partier mister medlemmer, og flere burde tage parti

Er De medlem af et politisk parti? I så fald tilhører De en svindende minoritet. I 1960 havde næsten 600.000 danskere en partibog, i 2020 var der i runde tal 135.000 partimedlemmer tilbage. Ikke overvældende ud af et vælgerkorps på over 4 millioner borgere. Men det er disse medlemmer, som vælger næsten samtlige kandidater til de politiske valg og fastlægger den politik, som føres.

Vel er der forskel på graden af indflydelse fra gulv til top i partierne, men partimedlemmerne har alligevel et demokratisk forspring og mulighed for indflydelse, som de fleste partiløse må mangle.

Men ak, partierne har meget imod sig. Tiden er individualistisk indtil det hysteriske, og partier er fællesskaber, der kun fungerer i kraft af et vist fælles fodslag. Og alle partier har deres kvantum af tåber og folk, som man helst ikke vil sættes i bås med.

Partierne kan desuden været præget af magtkampe og mudderkastning, som nok kan afskrække dem, der hellere vil tale politik end at smede rænker og spy gift. ”Partigænger” og ”partisoldat” har heller ikke den bedste klang. Det lyder så splittede, bedrevidende og uniformt.

Gad vide, hvad DR’s nye serie ”Partier i brand” gør for partiernes image? Her skildres fire dramatiske formandsopgør i indeværende valgperiode i henholdsvis Venstre, Alternativet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Det er nok en opmærksomhed, som partierne gerne ville have været foruden, men man ligger som de offentlige rivegilder, man har haft.

Det første formandsopgør var det i Venstre, og de to hovedpersoner, Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen, fortalte åbenhjertigt om forløbet. Det må man sige, at Kristian Jensen slap bedst fra.

I hvert fald hvis man skal nære respekten for de politiske partier og give folk lyst til at løse medlemskort. Lars Løkke Rasmussen fremstod derimod som den enerådige partiejer, der under den seneste valgkamp ændrede den politiske linje efter sit eget hoved uden at orientere sin næstformand.

Det handlede som bekendt om, at Løkke luftede muligheden for en regering hen over midten, fordi han ikke ville basere en borgerlig regering på det, han kaldte ”den yderste højrefløj”. Det gav stemmer til folketingsvalget i 2019. Men også mandater kan købes for dyrt, som Kristian Jensen anførte det. Uden baglandet og villigheden til at lytte til dem, blev ”Venstre bare sådan en kampagneorganisation, som spørger Gallup, hvad skal vi mene i dag for at få flest mulig pladser i Folketingssalen, og det ønsker jeg ikke”.

Hvem gider også at gå ind i et parti, som er i lommen på de få og skifter mening, som vinden blæser? Vel må der i ethvert seriøst parti være en sund evne til at lade sig korrigere af virkeligheden, men der må også være principper og respekt for medlemsskaren.

Man må ikke håbe, at ”Partier i brand” gør folk bange for at få brændt fingrene ved at gå ind i et politisk parti. Hvis man brænder for demokratiet, er det faktisk en kølig overvejelse værd at tilslutte sig det parti, man er mindst uenig med.

Jesper Bacher er sognepræst.