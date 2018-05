Sognepræst: Politikere har mistet fornemmelsen for, at religion er en afgørende identitetsmarkør

Når først sekularismen, videnskaben og individualismen samler sig i en treenighed, så kan vi kristne godt begynde at samle os til demonstration, for hvad vil vi gøre, når først Folketinget også begynder at lovgive om, at det er overgreb på børn, der døbes i den treenige Guds navn, skriver sognepræst

BURKALOV, FORBUD mod omskæring af drengebørn. Der er gang i den politiske markering over for religiøs identitet og kultur.

En mærkelig situation, landet befinder sig i: Jo mere sekulariserede, danskerne bliver (i hvert fald ifølge religionssociologerne), jo mere markant bliver lovgivningen af religionen i det offentlige rum.

Religion og ikke mindst lovreligioner (som jødedom og islam) bliver svære at tackle i et samfund, som har været præget af en åndsreligion som kristendommen, hvor de ydre tegn (især på kroppen) ikke spiller så afgørende en rolle. Men åndsreligionen får også problemer i et samfund, men af andre grunde.

I hvert fald kan man konstatere, at flere og flere politikere har mistet fornemmelsen for, at religion er en afgørende identitetsmarkør. At religion betyder noget for mennesker, så meget at det må markeres med ydre tegn. Der er faret en sekularistisk ånd i politikere, der vil udrydde religion fra det offentlige rum.

Men problemet er, at politikerne glemmer den frihedslovgivning, som Grundloven giver mennesker til at være religiøse. Og når frihedsånden går ud, og huset står tomt, så vender andre ånder tilbage, som det hedder i Skriften. Ikke bare sekularismens ånd, der vil rense det menneskelige hus for religiøsitet i det offentlige rum, men den følges af sundhedsapostlenes ånd, der næsten har religiøs karakter, at det er skadeligt for kroppen (at blive omskåret).

Og for at disse ånder ikke skal være alene i kampen for at frigøre samfund for religion, så går de i ledtog med ånden over alle ånder – individualismen, hvis trosbekendelse er, at det enkelte menneskes frie valg tilsidesætter enhver religiøs ånd og lov, der er baseret på tradition og institution.

Og når først sekularismen, videnskaben og individualismen samler sig i en treenighed, så kan vi kristne godt begynde at samle os til demonstration, for hvad vil vi gøre, når først Folketinget også begynder at lovgive om, at det er overgreb på børn, der døbes i den treenige Guds navn.

Jørgen Demant er sognepræst i Kgs. Lyngby.