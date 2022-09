Sognepræst: Radioprogram minder os om, at det ikke er nyt, at "damer" døber

Historien er en skatkiste. Der er altid noget at hente, når man dykker ned i historien, og pludselig kan en altertavle fra 1100-tallet vise sig at tale ind i helt aktuelle problemstillinger. Sådan var det i seneste udgave af ”Varbergs danmarkshistorier” på radiokanalen 24syv, hvor arkæologen Jeanette Varberg havde besøg af ph.d. og sognepræst Marianne Aagaard Skovmand, der blandt andet har skrevet bogen ”De skjulte ledere” om kvinderne i den tidlige kristendom. Afsættet for samtalen var det gyldne alter fra Lisbjerg Kirke, som kan ses på Nationalmuseet.

Alteret er fra omkring 1150, men samtalen om alteret fungerede som et herligt perspektiverende kommentarspor til den verserende debat om folkekirkens undtagelse fra ligebehandlingsloven. I debatten har man blandt andet kunnet høre en bornholmsk menighedsrådsformand ytre sig om, hvad ”damer” kan og bør, og hvad de bør holde sig fra, hvis det står til menighedsrådsformanden i Hasle. Damer må ikke døbe.