Sognepræst: Religionskritik er ikke det samme som håneret

Religionskritik er en nødvendig del af en god kultur og ytringsfrihed. Så langt har min gode kollega Sørine Godtfredsen ret i sin mediekommentar den 25. juli. Men ellers kniber det for mig at se det rigtige i kommentaren.

Så med fare for at blive beskyldt for at være en del af det behagesyge rødvinsdrikkende velhaversegment, Sørine Godtfredsen holder op som modbillede, vil jeg mene, tingene bliver blandet noget sammen på to planer, når man med udgangspunkt i endnu en koranafbrænding plæderer for, at krænkelse af andres religion nærmest er en del af den europæiske identitet.

For det første er der for mig at se meget stor forskel på ytringsfrihed og håneret. Hvis man sætter retten til at håne andre ind under begrebet ytringsfrihed, har man efter min mening misforstået ytringsfriheden.

Dertil kommer for det andet, at det for debatten vil være frugtbart at skelne mellem religionskritik og kirkekritik. Når Luther og Voltaire, som hos Sørine, bringes på banen, er det jo værd at huske, at det var den katolske kirke, de begge på hver sin tid og måde kritiserede. Kirken har altid været afhængig af, at nogle har vovet at kritisere den, når den mister sit teologiske fokus eller bliver optaget af egen magt frem for ydmyghed, selv om kritikken sjældent er velkommen i første omgang.

Men er religionskritik så forbudt, hvis den kritiserede føler sig krænket? Selvfølgelig ikke. At føle sig krænket er ikke det samme som at være det, hvilket vi i vores egen tid nok kunne trænge til at reflektere lidt mere over. Men religionskritik er bare noget andet og mere end de tåbelige demonstrationer, vi ser for tiden. De er provokationer, der vil forsøge at sætte benzin til et bål. Og da ikke alle andre lande er lige så revnende ligegyldige over for religion, som vi er det her til lands, kan vi slet ikke rigtigt forstå, at nogen tager sådan på vej over afbrændingen af et symbol på noget, der for dem er helligt, For hvad er egentlig helligt for os?

Når religionskritikere gennem tiderne har udøvet religionskritik, har det enten været for at kritisere fænomenet religion (navnlig de nyere ateistiske kritikere) eller for at kritisere dårlig religion, fordi man ville erstatte den med god religion. Men selv om grænsen til det hånende er svær at definere, og selv om den til tider clasher med den ytringsfrihed, vi med rette hæger om, er det helt rigtigt at kritisere primitive og idiotiske koranafbrændringer. De er ikke en del af religionskritikken.

Mikkel Wold er sognepræst ved Marmorkirken.