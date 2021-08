Sognepræst: Troen mister indhold, når gudstjenesten gøres for let

Forhåbentligt har de sidste års kaotiske forhold i kirken med lukkede gudshuse, aflyste gudstjenester og amputeret liturgi lagt en dæmper på de røster, der hele tiden råber på fornyelse og ”åbenhed”. Måske er der endda sket en form for besindelse, for da dørene smækkede i, var det jo dette særlige hus med dets særlige gudstjeneste, der manglede. Det var ikke en koncertsal, en café, et kulturhus eller en sænket tærskel, mennesker savnede, nej, det var et helligt rum.