Sognepræst: Utilstrækkelighedsfølelsen hører med til det at være menneske

Man hører ofte kristne understrege, at kristendommen ikke er en lovreligion i modsætning til jødedom og islam. Kristendommen præsenteres her ofte alene som evangeliet om Guds grænseløse kærlighed i Jesus Kristus, der kan tilgive alle og ønsker at frelse alle. Men som et menighedsrådsmedlem på et tidspunkt sagde til mig, hvorfor skal man som kristen så overhovedet besvære sig med at forsøge at være god over for andre, hvis man alligevel bliver tilgivet til sidst? Bliver evangeliets budskab om den uendeligt nådige Gud med andre ord ikke nemt til en fribillet til blot at leve, som man har lyst til?

Menighedsrådsmedlemmet påpeger et centralt problem i en desværre udbredt forenkling af kristendommen. En forenkling, der ofte kommer til udtryk i misforståelsen af, hvad tilgivelse er. Alle kender ordet ”tilgivelse”, men når man spørger, hvad man egentlig gør, når man tilgiver, hører man ofte svar som, at man ”kommer videre” ved at ”glemme” eller ”acceptere det, der er sket”. Det er dog langtfra tilfældet. I tilgivelsen glemmer man ikke nødvendigvis det, der er sket, men man afstår fra sin ret til at gengælde. I tilgivelsen accepterer man heller ikke det, der er sket. Tværtimod kan man stadig gøre opmærksom på uretten, samtidig med at man rækker hånden ud til mennesket bag ved handlingen.

At tilgive er, når man ikke lader mørket fra den livsnedbrydende handling bestemme over hele det menneske, der har udført den. For mens handlinger kan være helt igennem forkerte og forkastelige, så kan mennesker ikke. Siger vi om et andet menneske, at ham eller hende kan jeg aldrig tilgive, så reducerer vi dette menneske til kun at være sin livsødelæggende handling. Tilgivelse forudsætter derfor, at man ikke kun ser handlingen, men også mennesket bag ved. Hvilket naturligvis er lettere, hvis den anden person lægger afstand til sin handling ved at angre eller bede om tilgivelse.

Jesu radikale tilgivelse giver os derfor ikke fribillet til at leve, som vi vil, for den rummer også altid en dom over vores forkerte handlinger. Denne spænding – mellem dom og tilgivelse – beskrives fint i fjerde vers af ”Nu går solen sin vej”: ”Nu er timen, hvor du dømmer alt det, vi gjorde, som vendte os bort fra vor næste og dig. Nu er timen, hvor du sletter alt det, der skiller, hvor du siger: Kom, og vær hjemme hos mig!”. Begge dele hører med i tilgivelsen. Både lovens dom over den forkerte, livsnedbrydende handling og evangeliets udstrakte hånd, som ”sletter alt det, der skiller”. Det vil sige overvinder og besejrer mørket fra handlingen, så den ikke får det sidste ord i relationen mellem mennesker og i relationen til Gud.

Grunden til, at tilgivelsen rummer denne spænding, er jo netop, at tilgivelsen først kommer ind i billedet, når noget opleves som dybt uretfærdigt, og vi ikke kan opgive følelsen af at være blevet behandlet forkert. Formår vi i stedet selv at ”komme videre” ved at nedtone, glemme eller acceptere det, der er sket, så har vi netop ikke behov for tilgivelsens livsfornyende kraft. Baggrunden for tilgivelsen er altså, at Guds lov er blevet overtrådt med handlinger eller ord, som er og bliver forkerte. Tilgivelsens lys giver derfor kun mening på baggrund af et mørke i form af en dyb kløft mellem to parter, som den forsøger at bygge bro over.

Et historisk eksempel på, hvorfor tilgivelsen og lovens dom ikke må tænkes uafhængigt af hinanden, men hører uløseligt sammen, er sandheds- og forsoningskommissionens arbejde i Sydafrika (1995-2001). Efter 40 års apartheidstyre bygget på racistiske love var risikoen for borgerkrig overhængende. Sandheds- og forsoningskommissionens mål var at muliggøre et fremtidigt samfund, hvor sorte og hvide kunne leve fredeligt sammen, trods fortidens utallige forbrydelser.

Kommissionens navn rummer netop samme spænding som tilgivelsen. På den ene side betoner den, at sandheden om forbrydelserne må frem. De skal hverken gemmes væk, glemmes eller accepteres. På den anden side betoner den behovet for at nå frem til en form for forsoning mellem sorte og hvide på trods af overgreb og drab. Gerningsmændene tilbydes amnesti, hvis de fortæller sandheden om deres forbrydelser over for ofre og pårørende. Hermed tvinges de til at stå ved deres handlinger og erkende, hvor livsødelæggende de har været for andre. Dermed anerkendes ofrenes og de pårørendes smerte. Hvis man blot ”viskede tavlen ren” og forsøgte at komme videre uden at få sandheden frem, ville det være en hån over for ofrenes lidelser, der så skulle fortrænges i stedet for at fordømmes.

Tilgivelsen og forsoningen anerkender på den anden side gerningsmandens menneskelighed, idet den insisterer på at betragte ham eller hende som mere end sin forfærdelige handling. Ja, insisterer på ikke at lade mørket fra handlingen definere hele det menneske, der står over for en og tilstår sin forbrydelse.

Evangeliets budskab om Guds tilgivelse og nåde giver således kun mening, hvis vi indser, at vi lever i skyggen af lovens retfærdige dom. Altså hvis vi anerkender, at vi ikke lever, som vi burde. Hverken i forhold til skaberværket, som vi nedbryder og nedprioriterer i forhold til vores egen komfort og oplevelsestrang, eller i forhold til vores medmennesker, både nære og fjerne, hvis trængsler vi har en fint udviklet evne til at fortrænge.

Den kristne forkyndelse af både tilgivelse og opstandelse går altså ud fra, at der er et mørke til stede, såvel inden i os som uden for os. Et mørke, vi møder dels som en ofte livsødelæggende selviskhed og dels som en uundgåelig død og mulig intethed. Hvis hverken menneskers egoisme eller døden og intetheden som vores livs endemål anfægtede os, så ville enhver tale om tilgivelse og opstandelseshåb også være overflødig.

Vi præster forsømmer ofte at tale om især mørket inden i os. Måske fordi det er en provokerende påstand, at vi ikke lever, som vi burde. At vi grundlæggende lever på afstand af det sande menneskeliv. Ja, det er nok her, kirken og det moderne menneske står længst fra hinanden. Mens kristendommen hævder, at vi mennesker fødes på afstand af det sande liv og den sande frihed, så er modernitetens selvforståelse, at vi fødes som gode og frie mennesker med alle muligheder for selv at skabe det gode liv og det gode samfund. Dette bliver dog nemt til en tyngende byrde for det moderne menneske, der selv skal realisere den frihed og godhed, som hævdes at være medfødt.

Den kristne lovs dom kan her faktisk være frisættende, idet den nøgternt fortæller os, at intet menneske er i stand til selv at komme i mål med det sande og gode menneskeliv. Utilstrækkelighedsfølelsen hører grundlæggende med til det at være menneske. Lige så vel som forgængeligheden. At der overhovedet findes tilgivelse for os utilstrækkelige. At vi har fået et håb om, at alt ikke ender i intethed. Det er underet!

Evangeliets nåde er et udefrakommende indgreb, der er og skal være svært at (be)gribe, fordi det grundlæggende bryder med verdens logik og love. Gøres nåden i stedet til det almene og selvfølgelige udgangspunkt, forfladiger vi det kristne evangelium til et blåøjet kærlighedsbudskab uden kant, hvor alle på forhånd er tilgivet og frelst.

Forkyndelsen bliver dermed utroværdig og uvedkommende. Dels fordi den underkender vores erfaringer af dødens og intethedens barske og uomgængelige realitet i verden. Dels fordi den sætter lovens ubrydelige krav om retfærdighed ud af kraft. Hermed underkendes de lidelser, som verdens mange ofre har gennemlevet, fordi forskellen mellem livsfremmende og livsnedbrydende handlinger reelt ophæves.