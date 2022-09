Kongehuset minder os om, at der er noget i tilværelsen, vi ikke behøver at vælge. Noget, som er over os og før os

Sognepræst: Vi har brug for et kongehus, der viser os den forpligtende skæbne

Hvorfor har vi egentlig et kongehus? Det spørgsmål meldte sig under søndagens timelange tv-transmissioner i anledning af Dronningens 50-års regentjubilæum. Var jeg bare blevet lidt træt af pomp, pragt, gallauniformer, kjoler, den royale virak og hofreporternes endeløse talestrøm? Eller rumsterede der måske en skabsrepublikaner et eller andet sted under min konservative vaneroyalisme? Var der ligefrem en snert af majestætsfornærmelse over dette spørgsmål, som oven i købet opstod under fejringen af vores elskede monark?

Det kunne jo også være, at spørgsmålet udsprang af regentjubilæet som en udfordring, som en kastet handske og et kald ud af den døsighed, som godt kan melde sig ud under lange transmissioner med et sandt rend af folk fra de højere rangklasser.