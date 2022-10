Sognepræster: Folkekirken kan ikke bare liste krænkere ud ad bagdøren

Sognepræst Flemming Pless sagde op, før Kirkeministeriet kunne nå at behandle en sag mod ham om krænkelser mod fem kvinder. Det er uansvarligt, at folkekirken ikke gør mere for at undgå krænkere, skriver to sognepræster

Det har rystet mange i den kirkelige verden, at sognepræst Flemming Pless får lov at luske ud ad bagdøren ved at tage sin afsked, netop som Kirkeministeriet efter halvandet års sagsbehandling, skulle til at handle på hans sag. En sag, der omhandler krænkelser mod fem kvinder. Flere, vi har talt med, tænker slet og ret, at det drejer sig om, at han har fået lov til at beholde sin pension. Det lugter langt væk, hviskes der i krogene.

Som institution kan folkekirken simpelthen ikke være det bekendt. Hverken over for de ofre, der er i Pless-sagen, eller over for kommende ofre for seksuelle krænkelser i folkekirken.

Danmark Radio har for nylig stået med en krænkelsessag i DR Pigekoret, hvor de som institution har taget ansvar, undskyldt og tildelt erstatning til ofrene. Det er en ordentlig måde at gøre det på. Hvor er undskyldningen og erstatningen til ofrene for overgreb i folkekirken?

At luske folk ud ad bagdøren, eller lade dem snige sig ud, er ikke en måde at tage ansvaret på sig som kirke. Tværtimod sender institutionen et signal om ikke at tage den type sager alvorligt. Udgangspunktet synes at være institutionens ry og rygte snarere end ofrenes velbefindende.

Sagen rejser en række principielle spørgsmål. For det første: Kan en krænker blive genansat i folkekirken efter at være blevet gået (eller sneget ud)? Hvis ikke en præst er frakendt kjole og krave, kan vedkommende jo i princippet søge præstestillinger igen og eksempelvis blive ansat som vikar. Altså kan en krænker blive genansat. Personen vil også kunne låne en kirke til for eksempel en barnedåb. Lad os håbe, biskopperne taler sammen, så det ikke sker.

På samme måde kan en teolog ansat i en anden funktion i folkekirken – som eksempelvis i de kirkelige institutioner eller organisationer – blive ansat som præst, selvom denne har en krænkelsessag liggende et andet sted.

Hvad angår gravere, organister, korledere, kirke- og kulturmedarbejdere og andre medarbejdere ansat af det lokale menighedsråd, kan man uden problemer blive afskediget i Sønderjylland og blive ansat i Nordjylland, for der er intet register, hvor man kan tjekke personalesager.

For det andet rejser Pless-sagen spørgsmålet om, hvordan folkekirken tager vare på ofrene for krænkelser begået i kirkeligt regi. Der kom sidste år retningslinjer fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, hvoraf det fremgår, at ofre skal tilbydes hjælp. Alligevel har vi kendskab til, at dette ikke er sket i alle tilfælde. Læg dertil den ydmygelse det må være for ofre, at krænkere kan genansættes eller på anden måde deltage i kirkelivet.

For det tredje rejser sagen et spørgsmål om den screening, der sker ved ansættelser. Ikke mindst af præster. I den svenske kirke er det ikke unormalt at bruge psykologer i ansættelsesproceduren. Måske det er tiden til at se på, hvordan man i folkekirken sikrer sig mod at ansætte personer, der finder en særegen nydelse i at få magt over andre og udnytte dem?

Samtidig er der brug for at italesætte den asymmetri, der er i magtforholdet ikke mindst i sjælesorgssamtaler. Alt sammen for at forebygge det, som kirken godt ved, kan ske, men som den ikke tør tale om.

Som kirke skal vi altid stå på de svagestes side. Når det gælder krænkelser, vil det det sige ofrenes. Det må være kirkens udgangspunkt. Formålet er ikke at bevare institutionen, men at tage sig af dem, som har fået sår på sjælen.

Dennis Voss Stensgaard er præst i Vester Nebel. Christian Roar Pedersen er præst i Hals og Hou.