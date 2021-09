Som fællesskab skal vi beskytte minoriteter. Også dem, der ikke vil kaldes ”han” og ”hun”

Kristeligt Dagblad mener i en lederartikel den 5. september, at særinteresser ikke bør definere vores sprogbrug. Lederens emne var, hvorvidt nonbinære personer kan blive omtalt med andre pronomener end han og hun. Dette mente Kristeligt Dagblad ville være skadeligt for vores sproglige fællesskab med hinanden, og derfor mente avisen ikke, at flertallet skal rette sig efter mindretallets ønsker. Men som fællesskab har vi altid en forpligtelse til at beskytte minoriteter.