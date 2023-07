Sorg er ikke forbeholdt død: Min mand har overlevet en bilulykke, men bliver aldrig den samme

Efter at have læst artiklen ”Man kan ikke springe sorgen over, højst udskyde den” i Kristeligt Dagblad den 8. juli, har jeg gjort mig nogle tanker.

Min situation er den, at min mand var involveret i en bilulykke i juni. Han overlevede, da han fysisk var i rigtig god form (fem dage inden ulykken gik vi over 10 kilometer ligesom andre dage, hvor vi cyklede og tog på aktive ferier med masser af cykel- og gåture). Men overlevede til hvad?

Der er brud på rygsøjlen og det, der dermed følger, og på bækkenet. Han er i god genoptræning, men intet hverken psykisk eller fysisk bliver som før, var lægens ord to dage efter ulykken. Det er dejligt, at det går fremad, men jeg som ægtefælle gennem 50 år ser og oplever forandringerne med sorg.

At jeg er sorgramt er svært at forstå for en del af vores venner og familie, for jeg har ham jo stadig – tak for det! Men sorg kan også være at miste det, der var, og ikke kun en følelse, der indtræffer, når døden har meldt sig.

Artiklen fortsætter under annoncen

Så jeg nikker genkendende, når jeg læser, at vi fra sorgforskningen ved, at det er "værst" at miste et barn og dernæst en ægtefælle. Vi har også oplevet det første. Der bliver ingen gåture, ingen cykelture og ferier, som dem vi tidligere har oplevet. Intet bliver som før.

Det er så stor en sorg, men jeg finder trøst i den salme, som er min mands yndlingssalme:- "Gak ud, min sjæl, betragt med flid". Det er nummer 726 i Den Danske Salmebog, hvor særligt sidste vers siger det hele:

"Og Fader, når du ejegod, oprykker blomsten med sin rod, for bedre den at gemme, og plant mig da og giv mig læ, ved livets væld, at livets træ, i Paradis derhjemme."

Det er, som om min mand blev rykket op med rode, og nu prøver man at genplante. Tiden vil vise, hvor godt vil det lykkes.