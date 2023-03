Sorgforsker og teolog: Retningslinje for åndelighed kan være det instrument, der er brug for

I et velskrevet indlæg i Etikpanelet den 27. marts rejser hospitalspræst Lotte Mørk en række kritiske spørgsmål angående en nyligt publiceret klinisk retningslinje om åndelig omsorg. Lotte Mørk mener, at retningslinjer i sundhedssystemet er populære, fordi de får os til at føle, at vi har kontrol, men hun advarer mod, at vi bliver for dovne til at tænke selv og skaber problemer, hvor de ikke findes. Det er hendes pointe, at livskvalitet, eksistens og ånd ikke kan måles som symptomer og behov.

Lotte Mørks pointer er stærke, og de giver mening for alle os, der kender til at arbejde med eksistentielle og åndelige dimensioner i livet. En retningslinje om åndelig omsorg er et rationelt, klinisk instrument baseret på abstraktioner og konceptuelle repræsentationer, der går ud over konkrete ord, tanker og følelser.

En klinisk retningslinje er lige så langt fra en eksistentiel oplevelse, som partituret til Mozarts "Don Giovanni" er fra selve oplevelsen af operaen. Retningslinjer er instrumentelle, og det kræver kompetencer, erfaring og sensitivitet at arbejde med dem på en måde, som kan give mening for patienter og familier. Betyder det så, at vi skal afholde os fra at lave forskning og retningslinjer om eksistentielle og spirituelle emner?

Vi har forsket og arbejdet med kliniske retningslinjer i sundhedssystemet i forskellige europæiske lande, og vi tænker, at svaret ikke er enten-eller. En sundhedsprofessionel, som tror, man kan arbejde med en eksistentiel krise midt i en nattevagt ved at sætte krydser i et screeningsværktøj, er lige så uskolet som den, der tror, at en stradivarius gør enhver til en god violinspiller. Instrumenter er en del af en professionsudøvelse, men det er den professionelle, der er afgørende for, om instrumentet bliver til en god hjælp.

Betyder det, at nogle domæner som eksempelvis åndelig omsorg ikke har brug for retningslinjer, og at udøvelsen bliver bedre uden en retningslinje? Selvfølgelig ikke. For som Lotte Mørk selv skriver, så viser det eksistentielle eller åndelige sig ikke som symptomer og behov. Det eksistentielle og åndelige er en del af det at være menneske, og det betyder, at åndelig omsorg er et ansvar som kan placeres hos alle professionelle, der arbejder i sundhedsvæsenet. For de professionelle, som er oplært i naturvidenskaben, eksempelvis læger og sygeplejersker, kan netop en retningslinje åbne øjnene for en dimension, som ellers går ubemærket eller ubenævnt hen.

Derfor hjælper en retningslinje de professionelle fra forskellige faggrupper med at udvikle et fælles sprog og en fælles forståelse for, hvad åndelig omsorg er. Og selvom vi gerne indrømmer, at kunsten på mange måder er meget bedre klædt på til at tage sig af de eksistentielle dimensioner af menneskelivet på en direkte måde, så er sproget og strukturen i en retningslinje udviklet til at gøre netop det samme på en indirekte måde: Hensigten er netop at åbne et rum i det medicinske domæne til undring og til sjælens mysterium. Sidst, men ikke mindst, så inviterer en retningslinje jo netop præsterne til at formulere den ubeskrivelige værdi af deres arbejde ind i sundhedsvæsenet.

En klinisk retningslinje om åndelig omsorg er et stykke dødt papirarbejde. Den får behov for dygtige sundhedsprofessionelles kompetencer og musikalitet for at blive levende og sætte os i kontakt med undring og livets mysterium. Lad os gøre det til en fælles opgave at sikre den eksistentielle dimension af vores menneskelighed i et højteknologisk og koldt sundhedssystem.

Lad os diskutere, om den nye retningslinje om åndelig omsorg er en hjælp til det, men lad os også udnytte den spænding, der er mellem naturvidenskabelighedens og teologiens sprog, som en invitation til, at vi skal være kreative og opfindsomme til at levendegøre den eksistentielle dimension for patienter og familier, så det ikke fortaber sig for nogen af os, hvad der virkelig er betydningsfuldt i livet.

Mai-Britt Guldin er sorgforsker og leder af Center for Sorg og Eksistens. Carlo Leget er teolog og professor i omsorgsetik.