Sorggruppeleder: Vi skal lære at turde tale om, at vi skal dø

Vi har generelt i Danmark en mangelfuld kultur og tradition for at tale om, at vi lever, men at vi alle skal dø. Døden er ikke noget, vi regner med eller har bevidsthed om i vort liv. Vi forældre og gamle har et ansvar for op gennem opvæksten at være bevidst om at have en løbende dialog om vores kærlighed til og omsorg for hinanden. Og når vores børn er blevet unge og voksne, et ansvar for at snakke om og løbende minde hinanden om, at det ikke er en selvfølge, vi har hinanden, døden er et vilkår for os alle. Den kan komme pludseligt ved ulykke og naturlig død eller efter længere tids uhelbredelig sygdom.