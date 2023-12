Speciallærer: Aldrig børnenes skyld, hvis de er uvorne i konfirmandstuen

Der findes en løsning på uro i konfirmandstuen, og det er ikke at sende de uvorne konfirmander hjem.

Det var ellers essensen af en overskrift på et læserindlæg i Kristeligt Dagblad forleden: ”Send de uvorne konfirmander hjem”.

Men konfirmanderne skal ikke sendes hjem. De skal mødes, og deres adfærd tolkes. Begge dele er de voksnes ansvar.

Det er på tide at se hele polemikken om urolige konfirmander fra de unges perspektiv, for hvad nytter det at vedblive med at tale om manglende respekt for autoriteter, og at det er forældrenes skyld? Ikke det fjerneste, da forældrene ikke er med i konfirmationsundervisningen og heller ikke kan fjernstyre deres børn.

Nøglen til at løse problemet ligger hos kirken og de præster, der skal få undervisningen til at fungere i det rum, de unge inviteres ind i. I skolesprog hedder det klasserumsledelse og didaktik – og sidstnævnte betyder, at man planlægger og gennemfører undervisningen i henhold til den gruppe, man skal undervise. Begge dele er et fag og et håndværk for sig.

Der skal god viden om pædagogik til og nogle gange endda specialpædagogik, da præsterne står med en meget sammensat elevgruppe, som indeholder alt fra børn med diagnoser som ordblindhed, autisme og generelle indlæringsvanskeligheder til helt almindelige reflekterede veloplyste unge. Dertil kommer de ikke-diagnostiserede, som jo også skal have undervisning med henblik på konfirmation.

I forbindelse med et forløb i en sådan klasse, hvor jeg som pædagogisk konsulent bidrog med pædagogisk sparring til præsten, blev det også klart for mig, at den egentlige årsag til denne problemadfærd er, at rigtig mange elever mangler den grundlæggende viden om kirken, dens sprog og det, der foregår i kirken ved gudstjenesten. Disse elever tyr til klovnerollen for at camouflere deres usikkerhed og frygt for at falde igennem i undervisningen.

Kristendomsundervisningen har i rigtig mange år fristet en stedmoderlig tilværelse blandt skolens fag, således at det stort set aldrig har været linjefagsuddannede lærere, der har varetaget den ene ugentlige lektion, som kristendomsfaget har på et elevskema. Derfor har vi en generation af unge konfirmander, der ikke er ordentligt ”klædt på” i forhold til kristendommens grundpiller.

Det er ikke de uvorne konfirmanders ansvar, at den konfirmationsforberedende undervisning ikke lykkes. Det er overordnet set statens og den førte politiks ansvar.

Helle Tirsgaard er speciallærer og psykoterapeut.