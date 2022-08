Spi(e)s, drik og vær tavs. Kan journalister stadig købes, hvis tilbuddet er godt nok?

”Når man ser på artiklerne, så er det næsten som om, at pigerne indgår i et mediestunt – både for Simon og for koncernen, for rejsebureauet”.

Ordene er møntet på avisoverskrifter fra Simon Spies’ storhedstid i 1960’erne og 1970’erne, og de er eftertænksomt formuleret af Anika Barkan, søster til en for længst afdød ”morgenbolledame” hos rejsekongen. Og de står som bøjet i neon i andet afsnit af DR’s dokumentarserie ”Spies og morgenbolledamerne”, sendt i aftes på DR1 og desuden tilgængelig på DRTV.