Spørgsmål om ytringsfrihed i muslimske lande fik mig til at le

Det er slet ikke sjovt, det, som udspiller sig i disse dage, hvor den muslimske verden raser over de koranafbrændinger, som finder sted foran udenlandske ambassader i Sverige og Danmark.

Det er ingenlunde morsomt, at en større krise måske er under opsejling og vores nationale interesser og sikkerhed kan blive truet.

Det er ikke en vittighed, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (Mod) siger, at regeringen vil finde et juridisk værktøj til at forhindre koranafbrændinger, og har foretaget et opkald til generalsekretæren for Den Islamiske Samarbejdsorganisation (OIC) i forlængelse af bestræbelserne på at ulovliggøre det, som udenrigsministeren kalder ”en misforståelse af ytringsfriheden”.

Men til trods for situationens alvor kom jeg altså til at le, da jeg hørte om sagen i "P1 Morgen", for her spurgte en af værterne Kristeligt Dagblads mellemøstkorrespondent Allan Sørensen, om der blandt de 57 muslimske OIC-lande er forståelse for, at ”ytringsfriheden er et argument i en sag som den her?”. Ikke overraskende svarede Allan Sørensen, at det var der ikke, men det er da et barokt spørgsmål.

Hvornår kan man nemlig spore noget, der ligner reel forståelse for ytringsfriheden i den

forsamling? Der er mestendels tale om autokratier, teokratier og tvivlsomme demokratier.

Blandt dem finder man forhærdede fjender af ytringsfriheden og stålsatte modstandere af al

islamkritik. Blandt dem finder man regimer, som stener, pisker og halshugger deres borgere. Blandt dem finder man lande med dødsstraf for blasfemi, frafald og homoseksualitet. Blandt dem er der regeringer, som jagter, intimiderer og likviderer deres politiske modstandere verden over og finansierer terrorisme.

Er det virkelig den samling af stater, som Danmark skal stå skoleret for, forklare sig for og ændre sine love for?

Selvfølgelig må vi forholde os til, at verden er et broget og blakket sted, og netop Lars Løkke Rasmussen har prøvet at formulere en realistisk udenrigspolitik og betonet: ”Vi må godt synes, at vores værdier er mere rigtige og giver bedre liv end dem, man har andre steder. Men vi må ikke blive missionerende.”

Vi missionerer imidlertid ikke for andre, fordi vi fastholder, at ytringsfriheden her til lands altså ikke er noget, som vi indretter efter pres fra den muslimske verden.

Det er jo os, som er genstand for mission eller mere præcist frihedsfjendtlig kulturimperialisme fra den muslimske verden.

Og hvilket signal vil det sende, hvis Danmark forbyder de i øvrigt primitive og barnlige koranafbrændinger på den aktuelle baggrund?

Ja, Allan Sørensen gjorde opmærksom på, at de muslimske lande ville se det som en sejr, og det nok vil blive noteret, at vi var temmelig hurtige til at rette ind og bøje os.

Det kan dårligt være andet end stærkt motiverende for enhver så vel politisk som militant jihadist.

Der er dem, som brænder Koranen, og der er dem, som brænder for Koranen, men hvem brænder for friheden? Det er i hvert fald ikke den danske regering.

Jesper Bacher er sognepræst.