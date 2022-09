Spørgsmålet er ikke, om økonomikrisen kommer til Europa. Spørgsmålet er, hvor dyb den bliver

The Economist stillede i sidste uge det spørgsmål, som er på alles læber for tiden: ”Europa er på vej mod en recession. Hvor slemt bliver det?”.

For det bliver slemt: ”I denne uge nåede energipriserne ufattelige og indtil for nylig utænkelige højder. Hver advarselslampe blinker rødt. Ruslands krig mod Ukraine, et ujævnt opsving fra covid-19-pandemien og en tørke på tværs af store dele af kontinentet har skabt en alvorlig energikrise, høj inflation, forsyningsafbrydelser – og en enorm usikkerhed om Europas økonomiske fremtid. Regeringerne forsøger at hjælpe de mest sårbare. Midt i den nervøse forvirring er der bred enighed om én ting: En recession er på vej. Hvor slem nedturen bliver, afhænger af hvordan energichokket udspiller sig, og hvordan politikerne reagerer på det.”