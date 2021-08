Der er en vigtig lektie at lære i sport, som både voksne og børn har godt af at terpe: man bliver ikke nødvendigvis nummer ét, selvom man virkelig kæmper for det

Sporten viser, at de færreste af os kan, hvad vi vil. Og gudskelov for det

Sporten har lært os, at vi som mennesker kan væsentligt mere, end vi tror, fortalte kajakroeren René Holten Poulsen her i avisen dagen før, at OL i Tokyo begyndte. Han har selv vundet både sølv ved OL og også VM flere gange, og med sin betragtning klappede han i takt med tidens kollektive overbevisning om, at vores potentialer kan forløses, hvis vi ellers bare vil det i tilstrækkelig grad. Du kan, hvad du vil!