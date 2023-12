Stefan Hermann, hvad er dine umiddelbare tanker om den nye PISA-undersøgelse og dens konklusion om, at det faglige niveau i folkeskolen er gået ned?

"Det danske skolesystem har endelig frigjort sig fra, hvad jeg kalder ‘PISA-manien’. Vi er holdt op med at lade os styre fuldstændig af de her målinger. Før i tiden har de sendt chokbølger gennem hele det politiske system og ført til oprustning af kontrol og regulering.”

Burde vi ikke tage PISA-undersøgelsen og dens resultater alvorligt?

"Jo, selvfølgelig skal vi det, men jeg synes, det er positivt, at den ikke længere opfattes som en guddommelig sandhed, men derimod som en strømpil og et indspark i en debat. Ligesom at Gini-koefficienten, der måler ulighed, har været en form for guddom for venstrefløjen, så var PISA-resultaterne i mange år for de borgerlige den ultimative rettesnor i uddannelsespolitikken. Men de her tal taler jo ikke for sig selv. De skal diskuteres, fortolkes og undersøges."

Artiklen fortsætter under annoncen

Regeringens nye kvalitetsprogram for folkeskolen vil sætte et større fokus på trivsel, valgfag og praktiske fag. Mener du, at det vil påvirke den faldende faglighed?

"Der er gode og dårlige linjer i det nye udspil. Det er positivt, at man har skruet ned for målmylderet, fordi det kan give lærerne bedre mulighed for at skabe fordybelse i klasseværelserne.

Men udover at skolen skal have fokus på trivsel, kreativitet og praktiske evner, så skal den også træne elever i de basale faglige færdigheder og væsentlige indsigter. Vi har sænket tærsklen for, hvornår noget er for svært for eleverne, og vi har en tendens til, at de ikke må møde modstand fagligt, fordi de møder for meget modstand i kravene til målorientering. Jeg kunne godt tænke mig, at folkeskolen fokuserede på glæden ved at fordybe sig i nyt fagligt stof. For problemet er ikke, at skolen er blevet for akademisk – problemet er, at den er blevet for overfladisk.”

Hvad ser du som den største problematik i resultaterne fra PISA-undersøgelsen?

"Det er, at scoren for naturfag er uændret. Den burde være opadgående. Naturfagene fylder alt for lidt i folkeskolen, og de bliver i meget lille grad anset for at være en del af den almene dannelse. Det er ikke pinligt at være uvidende omkring, hvad et molekyle er, men enhver forventes at kende Karen Blixen.”

Du er jo direktør i LIFE Fonden, der skal styrke børn og unges naturvidenskabelige og teknologiske dannelse. Hvorfor er den lave score i naturfag et større problem end problemerne med eksempelvis læsning, hvor scoren også er faldet?

"Fordi naturfagene skal hjælpe os ud af det, der lige nu er ‘krisernes krise’ – nemlig biodiversitets- og klimakrisen. Det er jo bizart, at et samfund, der altid har vendt sig mod skolen, når der skete nye store udviklinger, ikke gør det her. Vi vendte os mod skolen efter statsbankerotten i 1813, hvor vi indførte skolepligten. Vi vendte os mod skolen efter Anden Verdenskrig, hvor dannelse begyndte at rette sig mod frigørelse og demokrati. Nu har vi en verdensomspændende klima- og miljøkrise, og det undrer mig, at regeringen nærmest ikke nævner det i deres udspil.”