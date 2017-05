Stop forargelsen over reinkarnation

For mange mennesker er reinkarnation ikke en tro eller en idé blandt mange andre, men en oplevelse af en naturlov, som gælder os alle

Nu skal vi igen forarges over den såkaldte reinkarnationspræst Annette Berg, som i et tv-program har luftet nogle alternative meninger angående konfirmation og nonfirmation.



Teologiske eksperter bliver hevet frem i den anledning, og de taler alvorsord om ”dårlig teologisk udrustning” og ”forrykte synspunkter”.



Det er rigtignok en alvorlig sag, og i overskriften bruges ordet ”reinkarnation” som den ultimative fordømmelse.

Mon man uden for de snævre kirkelige kredse er helt klar over, hvor mange mennesker der er i vor tid, som ikke blot tror på reinkarnation, men som faktisk er overbeviste om, at de har levet før, og måske endda kan huske tilbage til et tidligere liv?

For mange mennesker er reinkarnation ikke en tro eller en idé blandt mange andre, men en oplevelse af en naturlov, som gælder os alle. En lov, som sammen med begrebet karma sørger for, at der er retfærdighed i verden, selv om det ser kaotisk ud.



Der findes masser af bøger om emnet, men det kræver et vist mod at opgive de fastlåste forestillinger. Især selvfølgelig, når man kan få en fyreseddel for at mene noget andet.