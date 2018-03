Præst: Kristkirken er ikke ekskluderende, fordi den har tre præster med samme teologiske profil

Det er absurd, at nogen stadig finder det rimeligt at klandre Kristkirkens menighedsråd og præster for en ganske ensartet profil og praksis, mens det samme er tilfældet i utallige andre sognekirker landet over, bare med helt andre teologiske fortegn, skriver sognepræst Henrik Højlund

Kirkeminister Mette Bock skrev i lørdags i nærværende avis en klumme om sognebåndsløsning. Jeg har ikke indtryk af, at ordningen er i fare, men det er altid godt at mærke et forsvar for denne helt nødvendige frihedsordning i folkekirken fra en folkevalgt politiker, ovenikøbet en minister.

Derimod er det ufattelig ærgerligt, at vi endnu en gang skal høre på den meningsløse udhængning af en bestemt sognemenighed for at være ”ekskluderende”, fordi den har tre præster, som har ”samme teologiske profil”, som Mette Bock skriver. Helt konkret – og endnu en gang – Kristkirken i Kolding.

Er Mette Bock mon ikke klar over, at der er et utal af sognekirker, der har en meget ensartet teologisk profil, bare i andre teologiske retninger? Og er hun ikke klar over, at det i umådeligt mange tilfælde afskærer mange sognebørn fra at komme i sognets kirke, fordi de er så langt fra denne ensartede teologiske profil, udlagt og praktiseret af præsterne ved kirken?

Det er absurd, at nogen stadig finder det rimeligt at klandre Kristkirkens menighedsråd og præster for en ganske ensartet profil og praksis, mens det samme er tilfældet i utallige andre sognekirker landet over, bare med helt andre teologiske fortegn.

Og ordet ”ekskluderende” bliver temmelig patetisk, al den stund Kristkirken er den kirke i Kolding, som samler suverænt flest kirkegængere på en ganske almindelig søndag.

Dertil er sammenstillingen af balladen ved Domkirken i København og Kristkirken i Kolding også langt ude. Der er tale om to vidt forskellige situationer. Balladen – hvis man overhovedet kan tale om en sådan – ved Kristkirken er ikke skabt af sognets præster. De passer trofast deres tjeneste, holder sig på bedst mulig fod med sognet og med omgivende kolleger, hvorimod især én kollega i et nabosogn gør livet rigtig surt for præsterne ved Kristkirken med dybt chikanerende avisopslag og andre ubehagelige forsøg på at blackliste præsterne i deres eget sogn.

Sandheden er, at der er alt for få sognekirker i landet med Kristkirkens ensartede teologiske profil i forhold til det, der for alvor trækker folk i kirke på en almindelig søndag uden dåb, konfirmation eller andet ekstraordinært. Menighedsråd, ruster eder – med normalkristelig, klassisk teologisk profil. Så skal I se liv i kirker og sogne, inklusion, så det basker.

Som resultatet af en undersøgelse lød i denne avis i juli sidste år i underrubrikken:

”Mens folkekirken gør sit for at følge med tidens liberale og kulturkristne strømninger, så er det fortsat de mere konservative sognekirker, der fylder bænkene op søndag efter søndag.”

Henrik Højlund er sognepræst ved Kingos Kirke, København.