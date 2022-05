Stop med at bruge udviklingsbistand herhjemme. Tænk hvis strategien smitter

Det er både rigtigt og vigtigt at hjælpe børn og familier, der er flygtet fra Ukraine. Alle flygtninge fortjener en værdig modtagelse, og alle børn har ret til beskyttelse og omsorg. Men når regningen bliver trukket fra en pulje penge, der er øremærket indsatser ude i verden, forsømmer man den livsvigtige støtte til nærområder, migrationsindsatser og skrøbelige stater, midlerne var tiltænkt. Og man risikerer, at strategien "smitter".

Verdens øvrige kriser bliver ikke mindre af, at der er krig på vores egne breddegrader. Tværtimod. De stigende fødevare- og brændstofpriser skaber yderligere fødevaremangel og hungersnød, og de eskalerer konflikter om knappe ressourcer.

De bistandsmidler, der oprindeligt var afsat til blandt andet klimaindsatser på Afrikas Horn og fredsindsatser i Mellemøsten og Sahel, var prioriteret således af en årsag. Behovet er kæmpestort!

Derfor er det forkert at finansiere flygtningemodtagelse med udviklingsbistand, og det kan ikke forklares med henvisning til, at pengene ikke går fra akutte, humanitære indsatser. Det er nemlig ualmindelig vigtigt, at vi også prioriterer langsigtede, bæredygtige indsatser, der kan sikre varige forbedringer for børn, som lever i fattigdom, oversete konflikter eller i områder, der er særligt sårbare for klimakatastrofer.

For verdens mest sårbare er det forskellen på liv og død, at rige nationer betaler for, at vi kan skabe en bedre og mere lige verden. Og Danmark er et foregangsland, når vi taler om udviklingsbistand. Som nogle af de få lever Danmark op til FN’s målsætning for de rige lande om at yde mindst 0,7 procent af bruttonationalindkomst i udviklingsbistand. I perioder har vi endda leveret en større check, end vi er forpligtet til.

Den slags er beundringsværdigt og tjener til inspiration for andre nationer, der ligeledes har et økonomisk råderum til at yde en ekstra indsats for verdens svageste. Omverdenen kigger med anerkendelse på Danmark, og den position forpligter.

Det er derfor ikke utænkeligt, at det har indvirkning på andre landes politik, når den danske regering vælger at kanalisere bistandsmidler tilbage til Danmark. Man risikerer nemlig at sende et signal til andre lande om, at det er legitimt, så også de begynder at sende færre midler afsted.

Dermed taler vi ikke "bare" om, at globalt udviklingsarbejde får tilført to milliarder kroner mindre – vi risikerer at skulle gange det tal med antallet af lande, der ser os over skulderen.

Vi anerkender for så vidt, at regeringen ikke forbryder sig mod hverken love eller internationalt anerkendte principper ved at bruge dele af udviklingsbistanden på flygtningemodtagelse. Men lad så denne aktuelle situation være anledning til at aflive den uhensigtsmæssige praksis – både for nu og for fremtiden.

En så stærk bistandsaktør som Danmark må ikke reducere investeringer i bæredygtig udvikling. Og slet ikke i en tid, hvor behovet for bistand ude i verden er større end nogensinde.

Øvrige lande skal blive ved med at kigge på Danmark – lad os sørge for, at de fortsat betragter os med beundring og ikke foragt – eller endnu værre – som et land, der blåstempler samme uhensigtsmæssige prioritering fra andre vestlige lande.

Susanne Dahl er generalsekretær i Unicef Danmark.