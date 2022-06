Stor opstandelse i Tyskland: Tyskere vil ikke kaldes "kartofler"

Den tyske regering udnævner i denne uge sandsynligvis Ferda Ataman, datter af tyrkiske indvandrere, til leder af kontoret for antidiskriminering. Beslutningen sørger for stor opstandelse, for Ataman har kaldt flertalstyskerne for "kartofler"

Der gælder bestemte, helt skæve regler for krænkende tale i Vesten. Feminister må gerne tale nedsættende og generaliserende om mandekønnet, mens mændene ikke kan tillade sig det omvendte. Black Lives Matter-aktivister har ret til rasende ytringer, mens kritik af deres fremfærd hurtigt fordømmes som hate speech. Lgbt+-folket har lov at tale hadefuldt om de fordomsfulde heteroseksuelle, men ve den, der retter skytset den anden vej. Det er nemlig de gode – minoriteterne – der står over for de onde – majoriteten.

"Kartofler" er indvandrerslang for de blege medlemmer af den oprindelige befolkning – åbenbart ikke kun her i Danmark, men også i Tyskland. Udtrykket er nedsættende, men må ikke kaldes racistisk, eftersom den politiske korrekthed her kun hører kæk tale fra minoriteten, rettet mod dens undertrykkere.