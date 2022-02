Store og små synder: Kommunalpolitik er en farlig læreplads

Enhedslistens Ninna Hedeager Olsen og Franciska Rosenkilde fra Alternativet har begge måttet lære, at der kan være konsekvenser i politik, når man siger ét - og gør noget andet

Den typiske kommunalpolitiker er en hvid, midaldrende mand, fastslog dagbladet Information i en opgørelse kort efter valget til landets kommunalbestyrelser i november. Det kan nu for i hvert fald Københavns Kommunes vedkommende konstateres, at det ikke holder yngre kvinder tilbage - i hvert fald når det gælder den ældste lapsus i politik, nemlig at sige ét og gøre noget andet. Helt aktuelt er rådhuset i hovedstaden leveringsdygtig i tre større og mindre sager, hvor det fældende er en betydelig forskel på ord og handling.