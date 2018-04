Har din læge spurgt dig, hvad der er vigtigst for dig her og nu?

Vi ved, at de ansatte på hospitalerne brænder for at gøre en forskel for patienterne. Politikere, myndigheder og ledere i sundhedsvæsenet har desværre i bedste intentioner dynget dem til med vejledninger, dokumentations- og produktivitetskrav. Resultatet er blevet, at der er for stor fokus på systemet og for lille fokus på mennesket

Giver det mening, at en leder for 40.000 ansatte og en tidligere patient sætter sig sammen og skriver et fælles indlæg om værdibaseret styring i sundhedsvæsenet?

Ja – også selvom vores udsigt til sundhedsvæsenet er vidt forskellig; Erik Schrøder har været fire år i systemet som patient – både som kræftpatient og senere på grund af et cykelstyrt, hvor han brækkede nakken. Hjalte Aaberg er regionsdirektør i Region Hovedstaden og har det øverste administrative ansvar for 1,8 millioner menneskers hospitalsvæsen. Alligevel har vi gennem flere samtaler – Erik er patientmentor for Hjalte – fundet en fælles forståelse om en række udfordringer i vores indretning og styring af hospitalsvæsenet.

Lad os dog allerførst slå fast, at vi er enige om, at alle sundhedsprofessionelle hver dag går på arbejde for at gøre noget, der har mest mulig værdi for deres patienter, men aktivitetsbaseret styring står i nogle sammenhænge i vejen for hensynet til det enkelte menneske. Vi er også enige om, at patienter, professionelle og politikere alle sammen synes, at det gælder om at være så kort tid som muligt i kontakt med hospitalsvæsenet. Så høj produktivitet er ikke nødvendigvis flest mulige indlæggelser eller ambulatoriebesøg. Men derimod de rigtige, de nødvendige aftalt med den enkelte patient, så vedkommende kan være der for sin familie og passe sit arbejde.

Fokus på produktivitet har haft sin positive indvirkning og har bragt urimeligt lange ventelister ned, men vi er nået til et sted, hvor det er med til at “pervertere” systemet. Tiden er løbet fra et ensidigt fokus på aktivitet i styringen af sygehusvæsenet. I stedet taler vi om værdibaseret styring, hvor patientens perspektiv er hele omdrejningspunktet. Hvor det handler om, hvad der er vigtigst for patienten og ikke systemet.

Økonomi og takststyring er en stor barriere, men vi står også over for et stort skred i kulturen i sundhedsvæsenet. På Finsen (Rigshospitalet), hvor Erik var patient, spurgte man både patienter og personalet: Hvad mener du er vigtigst for patienten?

Personalet svarede: høj faglighed og hurtige svar på prøver. Svarene fra patienterne viste imidlertid, at de tager den høje faglighed som en selvfølge. Patienterne efterspørger derimod klar besked om blandt andet ventetider – for eksempel for stuegang. Patienterne synes, det er enerverende, at de ikke kunne få en cirkatid, så de resten af dagen kunne bevæge sig frit på hospitalet. Derfor har Finsen besluttet at give tiden tilbage til patienterne og har lavet stuegang om, så patienterne ved, at de for eksempel får besøg af lægen mellem klokken 11 og 12.

Erik og mange andre patienter har også tilkendegivet, at de ønsker at se deres prøvesvar straks i stedet for at vente på at få dem formidlet af en læge. Hvis ens prøvesvar er fine, hvorfor skal man så bruge tid på at vente på, at en læge kan læse teksten for en? Det bekymrer mange læger; kan patienterne håndtere deres egne helbredsoplysninger? Den samme bekymring hørte vi også, da patienterne fik fri adgang til deres egen pa- tientjournal – det sætter ingen spørgsmålstegn ved i dag.

Vi skal ikke umyndiggøre patienterne, og nu tager vi skridtet videre. Selvfølgelig skal særligt sårbare patienter tages ekstra i hånden, men rigtig mange mennesker, der kommer på hospitalet, både kan og vil gerne styre deres behandling i dialog med dygtigt personale, så de sammen finder lige den løsning, der giver størst mening for dem. Alle mennesker skal mødes ens som mennesker, og så kan behandlingen blive lidt forskellig fra person til person uden at sætte fagligheden over styr.

Og det kræver mod. Mod hos den lokale ledelse til at sætte den enkelte læge og sygeplejerske fri til sammen med patienten og dennes familie at træffe de beslutninger, der sikrer den bedste behandling – med udgangspunkt i det enkelte menneskes hverdag og situation.

Lad os give et eksempel: Hvis du er finmekaniker eller musiker og får tarmkræft, vil Oxaliplatin indgå i din kemobehandling med risiko for føleforstyrrelser. Dermed er der risiko for, at du ikke kan fortsætte i dit job. Her giver det mening at spørge til, hvad der giver værdi for patienten, og ikke bare lade den kliniske retningslinje styre.

Vi tror begge på, at dette rum til selvledelse – frit for overflødigt bureaukrati og unødvendig økonomisk styring – kan give noget mere arbejdsglæde tilbage til de ansatte; at sætte personalet frit til at gøre deres bedste og sætte faglig stolthed i centrum. I vores sundhedsvæsen har vi i mange år haft fokus på at nedbringe ventetider, og det har ført til meget stramme processer, styring og retningslinjer. I stedet vil en øget arbejdsglæde føre til øget produktivitet og bedre samarbejde mellem sundhedspersonale og patienter. Naturligvis skal personalet fortsat behandle efter høje faglige standarder, men sætte kritisk fokus på de steder, hvor vi kan lade den enkelte ansatte bruge sin sunde fornuft og høje faglighed. Der er brug for at vende tilbage til kernen i sundhedsvæsenet.

Det handler ikke om, hvor mange knæ vi opererer, men hvordan det enkelte menneskes hverdag fungerer med et opereret knæ.

Vi ved, at de ansatte på hospitalerne brænder for at gøre en forskel for patienterne. Politikere, myndigheder og ledere i sundhedsvæsenet har desværre i bedste intentioner dynget dem til med vejledninger, dokumentations- og produktivitetskrav. Resultatet er blevet, at der er for stor fokus på systemet og for lille fokus på mennesket.

Så fra en patients og en regiondirektørs perspektiv vil vi gerne tale for, at der igen gøres plads til at have et kald i det danske sundhedsvæsen. At man lader menneskets perspektiv komme foran systemets tilgang.

Erik Schrøder er patientmentor og Hjalte Aaberg regionsdirektør, Region Hovedstaden.