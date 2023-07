Sundhedsdata er med til at tackle sundhedsvæsenets udfordringer

I artiklen "Nej, mere data kan ikke redde sundhedsvæsenet. Men det kan gøre os alle til patienter" den 20. juni rejser Alexandra Jønsson, antropolog og lektor i sundhed og samfund, og John Brodersen, professor og speciallæge i almen medicin, en række bekymringer forbundet med brugen af sundhedsdata og udviklingen af personlig medicin. Vi ønsker at nuancere de rejste problemstillinger, som er vigtige indspark i debatten.

Gør flere sundhedsdata alle til patienter? Jønsson og Brodersen udtrykker bekymring for overdiagnosticering. Det er en valid problematik at sætte fokus på.

Regeringen og Danske Regioner har i udarbejdelsen af den nationale strategi for personlig medicin haft fokus på at undgå sygeliggørelse og overdiagnostik. Derfor fokuserer strategien på patienter med sygdomme, hvor genetikken spiller en væsentlig rolle, hvilket også er fælles for de patienter, der i dag tilbydes omfattende genetisk analyse.

Men spørgsmålet om overdiagnosticering er et vigtigt etisk dilemma, som vi fortsat må tage stilling til i udviklingen af personlig medicin.

Kan bedre brug af sundhedsdata bidrage til at løse sundhedsvæsenets udfordringer? Inden for kræft findes standardiserede behandlingsmetoder, og det er der flere fordele ved. Metoderne er udviklet gennem kliniske forsøg og undersøgelser, der har identificeret en effektiv og sikker behandling af specifikke kræftformer. De er baseret på evidens og forskning, og de gør det lettere at sammenligne resultater på tværs af afdelinger og regioner. Mange patienter har stor gavn af standardbehandling, men da behandlingen ikke baserer sig på en patients unikke karakteristika, oplever nogle bivirkninger og manglende effekt. Det kan data afhjælpe.

Data kan bidrage til tidlig opdagelse af sygdom og hjælpe med at forudsige, hvordan en patient vil reagere på en bestemt behandling. De kan give større vished om årsagen til sygdommen og øge sandsynligheden for, at patienten oplever større effekt.

Det har også betydning for et presset sundhedsvæsen, da data kan reducere unødvendige diagnostiske undersøgelser, uvirksomme behandlinger samt mængden af ambulante besøg og længden af indlæggelser.

Er store mængder sundhedsdata mindre præcise? Jo mere vi undersøger, jo mere risikerer vi at finde, og anvendelsen af datasæt har en iboende risiko for fejlfortolkning. Derfor er det afgørende, at data fortolkes af kompetente fagfolk på baggrund af evidens, sådan som det foregår i dag.

Større datasæt kan ligeledes mindske risikoen for fejl. Jo mere data vi har, jo mindre betydning tillægges de enkelte datapunkter. Inklusion af flere datakilder som en persons genetik, biokemiske markører og livsstil giver dybere indsigter og bedre forståelse for komplekse sammenhænge mellem de forskellige faktorer.

På den måde vil et større datasæt i højere grad repræsenterer et bredere spektrum af mulige udfald og dermed bidrage til en mere præcis diagnosticering, behandling og forebyggelse hos patienten.

I udviklingen af personlig medicin vil vi hele tiden støde på nye etiske dilemmaer. Hvad kan og skal vi bruge sundhedsdata til? Hvordan sikrer vi bedst borgerens selvbestemmelse, og hvem er personlig medicin for? Mange spørgsmål melder sig og skal fortsat besvares med hjælp fra eksperter, sundhedsfaglige og patientrepræsentanter.

Bettina Lundgren er direktør i Nationalt Genom Center.