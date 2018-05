Svar til Khader: Hensynet til religionsfrihed bør vægte tungere end hensynet til at undgå et begrænset indgreb

NASER KHADER (K) går ind for forbud mod omskæring blandt andet af nyfødte drengebørn. Han har i Kristeligt Dagblad den 28. april kritiseret, at jeg for nylig i samme avis har vurderet, at et sådant forbud vil være i strid med Grundlovens religionsfrihed.

Dette bygger på, at den jødiske tro utvivlsomt er beskyttet af Grundloven, og at omskæringen ikke strider imod ”sædeligheden” eller den ”offentlige orden”, sådan som Grundloven beskriver de eneste undtagelser fra religionsfriheden, der dækker såvel forældrene som barnet.

KHADER HENVISER TIL, at Justitsministeriets vurdering ikke anser forbud imod sådan omskæring for at være i strid med Grundloven. Der oplyses intet om begrundelsen. Måske forlader Khader sig ukritisk på ministeriets vurdering uden selv at tage stilling. Hvis Højesteret senere kommer til det resultat, at forbuddet krænker Grundloven, vil Khader formentlig mene sig berettiget til at anse sig selv for ansvarsfri med hensyn til krænkelsen og placere ansvaret hos Justitsministeriet. Det er selvfølgelig ikke holdbart.

Han kan støtte sig på vejledning fra andre – herunder Justitsministeriet, når han danner sig sin personlige overbevisning og som lovgiver selv tager ansvaret. Overbevisningen må blandt andet baseres også på overvejelser, der kan bære at fastslå, at hensynet til Grundlovens trosfrihed, der er overordentligt væsentlig på et højere plan, ikke kan vinde i konkurrencen med hensyn til at undgå indgreb af en sådan fysisk art, hvor indgrebet omfatter let lokalbedøvelse og tilstedeværelse af en læge.

Jeg har henledt opmærksomheden på, at det indgreb, som omskæring er, må sammenholdes med virkningerne af at undlade at omskære et nyfødt drengebarn, der skal vokse op hos troende jødiske forældre, som ønsker omskæringen i overensstemmelse med en årtusinder gammel pligt, der er en meget væsentlig del af deres jødiske tro – og som udslag af forældreomsorg, der skal sikre, at barnet kan opleve at være en fuldstændig del af det jødiske fællesskab i hjemmet og miljøet.

At opleve ikke at være en fuldstændig del kan medføre psykiske skader, som kan være større end dem, der er tale om ved det fysiske indgreb i forbindelse med omskæring.

Khader afviser fuldstændigt denne mulighed for sammenligning og afvejning med henvisning til, at hans søn ikke er omskåret og ikke har psykiske problemer. Vi får ikke nærmere oplysninger og må nøjes med at konstatere, at Khader, der selv offentligt har betegnet sig som kulturmuslim, måske ikke er alt for godt rustet til at indleve sig i, hvad omskæringen kan betyde for troende jøder – såvel for forældre som deres opvoksende barn.

Det kniber måske for Khader og os andre at forstå, hvilken betydning de troende jødiske forældres omsorg har for barnet, også den, der ved rettidig omskæring vedrører barnets senere liv som troende jøde. Muligheden for omskæring er udtryk for respekt for barnets ret til trosfrihed administreret af forældrene, indtil barnet senere i livet selv kan tage stilling til sin tilknytning til den jødiske tro.

Det er vel ikke utænkeligt, at Khader og andre af hans kolleger i Folketinget alene af den grund slet ikke vil i nærheden af mulig krænkelse af Grundloven.

Det kan ikke afvises, at det for initiativtagerne til kravet om forbud mod omskæring slet ikke i virkeligheden drejer sig om barnets ret til at være fritaget for det fysiske indgreb, men i stedet drejer sig om afskaffelse af forældrenes frihed til at knytte barnet til en religiøs tro, før det selv kan bestemme. Det er der selvfølgelig ikke mange tilhængere af forbud mod omskæring, der vil erkende – også fordi den kristne barnedåb så også måtte forbydes. Tilslutningen til omskæring skyldes for mange, at smerten ved indgrebet er synd for barnet.

Hvorfor i øvrigt netop forbyde omskæring af drengespædbørn, når så mange andre indgreb besluttet af forældrene ikke forbydes? Er det ikke netop tegn på, at modstanden mod omskæring måske har sammenhæng med dens religiøse betydning blandt andet i et trossamfund, der udgør en meget lille minoritet?

Mine indlæg vedrører i det væsentlige kun den jødiske tro, fordi mit kendskab til muslimske forhold er meget begrænset.

Jens Smedegaard Andersen er tidligere dommer.