Svend Brinkmann: 10 råd til min søn og andre nye studenter

Vores ældste bliver student, så her følger 10 faderlige råd til ham og andre, der har lyst til at læse med:

1. Tro ikke dem, der siger, at alt er muligt. Du kan hverken flyve eller stå ret længe på en brændende platform. Forsøg at glæde dig over dine begrænsninger, og skam dig ikke over at give op indimellem. Det er såre menneskeligt.

2. Andre vil fortælle dig, at ”du bare skal være dig selv”. Det er også fint, men desværre gør de fleste af os dumme ting en gang imellem, når vi er os selv. Det er næsten altid vigtigere at behandle andre godt.

3. Få en hobby eller en interesse. Den behøver ikke at have noget med uddannelse eller et arbejde at gøre. Hvis du interesserer dig inderligt for noget i verden, bliver livet aldrig kedeligt. Desuden har verden brug for nørder.

4. Det lyder kedeligt, men lyt til dine forældre. De vil dig det godt og har prøvet en del. Men træf dine egne beslutninger.

5. Når noget går i stykker, så prøv at reparere det. Pas på med at smide væk. Det gælder både hullede bukser og menneskelige relationer. Sæt en lap på. I hvert fald i første omgang.

6. Få en god "bullshit"-detektor. Vær skeptisk, når jobannoncen kræver, at du skal være passioneret, agil og innovativ. Hvis nogen har brug for at sige ”just do it!” eller ”always believe in yourself”, så spørg dem, hvorfor de dog taler engelsk.

7. Vær sød ved de gamle og de gnavne. Også selv om de ikke altid er søde ved dig.

8. Bliv ikke nervøs, når livet ikke er helt okay. Det er det faktisk aldrig. Men sommetider er det heldigvis lidt mindre ikke-okay.

9. Tal med mennesker, du er uenig med. Folk er ikke forkerte, fordi de mener noget andet end dig.

10. Lær at elske havregrød. Det er billigt og nærende, og hvis du kan leve for små penge, kan du til gengæld få stor frihed.

Svend Brinkmann er professor i psykologi og forfatter.