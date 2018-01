DR-program om organdonation skaber et ubehageligt moralsk pres

Set i lyset af spørgsmålets komplicerede natur må man konstatere, at det her i programmet fremstod lige lovlig indlysende, hvad man bør hælde til at mene om organdonation

Engang eksisterede der en lille tv-føljeton ved navn OBS, oversat til Oplysning til Borgerne om Samfundet. Det var i de gode gamle nøgterne dage, hvor man fik at vide, at man kunne hente en folder på apoteket om, at man ikke må køre bil med for meget alkohol i blodet.

I dag fremstår oplysningen ofte en del mere følelsesladet, hvilket var synligt, da DR i mandags sendte det første af to programmer med titlen ”Organer for livet” om organdonation og danskernes manglende stillingtagen. Tv-vært Ibi Makienok og læge Charlotte Bøving præsenterede temaet gennem samtaler med både videnskaben og involverede mennesker i forsøget på at bringe fokus på den vanskelige overvejelse. Og netop set i lyset af spørgsmålets komplicerede natur må man konstatere, at det her i programmet fremstod lige lovlig indlysende, hvad man bør hælde til at mene.