Tak til Dronningen fra en med usynligt handicap

M an kan ikke se på mig, at jeg er handicappet. Men det er jeg. Selvom jeg ”ser helt normal ud”, som en øjenlæge overrasket udbrød efter at have set min journal. For syv et halvt år siden blev jeg – en sund og rask 38-årig mor til tre, cand.mag. og redaktør, der ti dage senere skulle begynde i nyt job som kommunikationschef – ud af det blå ramt af en meget alvorlig hjerneblødning. Jeg blev hjerneopereret i ti timer, lå i koma i 18 dage, var i seks ugers neuro-rehabilitering. Min hjerne blev så skadet, at neurologerne troede, jeg ville blive en grøntsag uden førlighed og forståelse, hvis jeg overlevede. Det blev jeg ikke, men jeg lider under slemme, begrænsende følger og ubehagelige symptomer hver eneste dag og holder til meget lidt.