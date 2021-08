Man kan, omend temmelig naivt, antage, at de 20 års vingeslag af modernitet, som Afghanistans befolkning har oplevet, kan sammenlignes med Europas erfaringer fra Napoleonstiden og Den Franske Revolution

Talebans pludselige sejr viser almagtens afmagt, og at Vesten glemte, hvad krig handler om

Næst efter mængden af ufattelige lidelser består chokket fra Kabuls fald i dets forudsigelighed. Der er mange fortællinger om, hvornår sammenbruddet indtraf i Afghanistan-krigen. Den bærer det paradoksale navn Operation Enduring Freedom, som taktikere i forsøget på at triumfere i militær dogmatik forkorter til OEF. På linje med tusindvis af andre forkortelser, de såkaldte akronymer, forsøger vestlige militærfolk at virke professionelle og almægtige ved at kommunikere i forkortelser. Det hjælper ikke, men demonstrerer blot afmagt og misforståelser af, hvad krigens konflikter mellem hastighed og langsommelig udsættelse består i.