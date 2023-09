Teaterchef: Det ville være en skamplet, hvis vi ikke forsvarer kunstneres ret til at udtrykke sig religionskritisk

Teaterchef på Husets Teater i København, Liv Helm, finder regeringens lovindgreb over for utilbørlig behandling af religiøse genstande dybt foruroligende for kunstens og samfundets frihed. Hun efterlyser protest