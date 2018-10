Techgiganters oplysningsprojekt er vendt på hovedet

Digitale giganter som Facebook og Google startede som bastioner for ytringsfriheden, men bruger nu deres magt til at indskrænke den. Det er en reel trussel for demokratiet, mener filosofistuderende Anne Mette Lauritzen, som er medforfatter til en ny bog

FACEBOOK, GOOGLE og de andre teknologiske fyrtårne har sikret en global informationsstrøm og muliggjort kontakt mellem mennesker over hele verden. Men vi har betalt en høj pris for det gigantiske internetfællesskab. De digitale virksomheder har vokset sig for store og bruger nu magten til at fjerne ytringer, forvride offentligheden og kapitalisere ytringsfriheden. Sådan lyder opråbet i den nye bog ”Dit opslag er blevet fjernet”, skrevet af kandidatstuderende i filosofi Anne Mette Lauritzen og idéhistoriker Frederik Stjernfelt. Problemet er blevet så stort, at der må handles nu, siger Anne Mette Lauritzen.

”Det gik op for os, at deres indvirkning på ytringsfriheden er et overset problem. Det her er en stor advarsel om, at ytringsfriheden er under pres fra techgiganterne. De er en trussel mod en af vores fundamentale, demokratiske frihedsrettigheder,” siger hun og uddyber:

”Vi skal åbne øjnene. I starten stod de som store bastioner for radikal ytringsfrihed og informationsfrihed, og det er jo også rigtigt, at det aldrig har været så nemt for brugere at oprette en konto på Facebook og være med i fællesskaber. Og Google er en kilde til uendelige mængder information. Det er der kommet gode bevægelser ud af; Black Lives Matter og MeToo-bevægelsen, men samtidig ser vi også, at hele det her oplysningsprojekt, man startede med at italesætte det som, er blevet vendt på hovedet. Vi begynder i stigende grad at se, at de fjerner ytringer, fanger brugere i ekkokamre og forvrider offentligheden,” siger hun.

For eksempel sidder der afdelinger rundt omkring i hele verden med såkaldte fjernelsesmedarbejdere fra internetgiganterne, som på få sekunder skal vurdere et opslag. Men hvordan kan en fjernelsesmedarbejder i et vidt fremmed land forholde sig til, hvad der er acceptabelt at lægge op i Danmark, og hvad der er en del af den kritiske debat?

Der er også en risiko for, at personer med politiske dagsordener går sammen om at anmelde opslag, de ikke bryder sig om, og får dem fjernet. Endelig står kunstig intelligens for meget af den censur, der sørger for, at hadefulde ytringer, pornografi og andre overtrædelser af eksempelvis Facebooks retningslinjer bliver fjernet. Truslen består i, at algoritmen er ufuldstændig, og også legitime holdninger fjernes fra internettet.

”Det er ikke kun ulovligt materiale, der fjernes. Det er ideologi- og religionskritik. Techgiganterne har fået en monopollignende status og er både den lovgivende, udøvende og dømmende magt. Retningslinjerne for, hvad der er lovligt og ulovligt på platformen, bliver grænsen for en ny offentlighed,” siger Anne Mette Lauritzen.