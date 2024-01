Teologistuderende: Jeg vil hellere have et oprigtigt valgsprog, end et påtaget ”Gud”

Kong Frederik X var knap nået ned fra balkonen, før en notifikation tikkede ind på min telefon om, at en lederskribent kalder kongens tale ”urovækkende”.

Som ung, historieinteresseret royalist havde jeg siden nytårsaften set frem til at opleve et tronskifte, og ikke mindst som teologistuderende var jeg spændt på valgsproget. Med glimt i øjet var mit umiddelbare bud ”I røg og damp for Danmark”. Det vidste jeg jo nok alligevel var at overvurdere folkeligheden. Men blev det med eller uden Gud?

Svaret fik vi efter Kongens smukke ord om sin mor. ”Forbundne, forpligtet, for kongeriget Danmark.” Jeg var rørt. Det tror jeg at mange var. Men nej, der var intet nævnt om Gud. Blot en kort bemærkning i den nye monarks tale, om at han i sit virke får brug for støtte fra både hustru, befolkning og dét, der er større end os.

Det ”større” som omtales, kan tolkes i mange retninger, hvilket sikkert er med fuldt overlæg. Jeg tænkte fluks på både fællesskabet, tro, håb og, det som mange i en metaforisk betydning vil kalde for, ”universet”. En kraft som gennemsyrer det levende, som skaber, som er. Det, vi trækker på, når kræfterne svinder ind.

For mig er det min tro. For min nabo er det noget andet. Og for kong Frederik, er det måske noget tredje. Jeg ved det ikke. Det gør lederskribenten heller ikke. Vi ved kun, at det med al sandsynlighed er denne konge, jeg skal bede for hver søndag, når jeg om en overskuelig årerække stiller mig op på en prædikestol, og at vi i kirken foretrækker en monark, der bakker op.

Kongeriget Danmark er i dag en mere broget masse, end det var i 1972, da vi havde den sidste proklamation. Ord som ”tro” og ”Gud” er mere opsigtsvækkende i dag, end de var dengang.

Kunne kong Frederik have taget dem i sin mund? Ja. Havde det virket distancerende? På nogen, ja. Havde jeg personligt opfattet det som påtaget? Det havde jeg nok. Ikke fordi jeg ikke tror, men fordi jeg tror på, at ethvert menneske har lov at tro på det de vil – også en nyudnævnt konge.

Om kong Frederik bliver for kirken, hvad dronning Margrethe har været, er tvivlsomt – men det er så sandelig også store sko at udfylde. Lad os nu begynde med den festgudstjeneste som Aarhus Domkirke skal ligge rum til den 21. januar, og som eftersigende skulle være på kongens opfordring. Lad os derefter håbe, at kong Frederik finder noget større end ham selv i den danske folkekirke, og at han ser, at her er godt at være.

Jeg foretrækker så klart en konge, der i stedet for at være tvunget til at tage for store ord i munden stille og roligt kommer listende, hvis han bliver klar.

Camilla Kjøller Simonsen er teologistuderende